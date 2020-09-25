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Sular ne zaman gelecek? 25 Eylül İSKİ su kesintisi listesi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 13:01 | Son Güncelleme

İstanbul’da çeşitli bölgelerde 25 Eylül 2020 tarihinde şebeke hattı arızası gerekçesiyle su kesintisi yaşanıyor. Şebeke hattı arızası gibi sebeplerden dolayı gerçekleştirilen çalışmalar doğrultusunda su kesintisi gerçekleşen ilçe ve mahallelerde ikamet eden vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı araştırılıyor. İSKİ’nin resmi internet sitesindeki "arıza kesinti" bölümünde detaylı bilgi yer alıyor. İşte 25 Eylül İSKİ su kesintisi listesi!

Sular ne zaman gelecek? 25 Eylül İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul’da su kesintisi olan mahallelerde ikamet eden vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusuna cevabı merakla araştırılıyor. Bu konuyla ilgili olarak İSKİ’nin resmi internet adresinde su kesintisi gerçekleşen ilçelerdeki mahalleler, arıza ve kesinti gerekçeleri ve suların ne zaman geleceğine dair detaylı bilgi bulunuyor. Peki, sular ne zaman kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisi ile ilgili tüm merak edilen soruların cevapları...

Sular ne zaman gelecek? 25 Eylül İSKİ su kesintisi listesi!

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ’nin resmi internet adresinde yer alan bilgiye göre sular ne zaman gelecek 25 Eylül sorusunun yanıtı ilçeden ilçeye ve mahalleden mahalleye göre değişkenlik gösteriyor. Bununla beraber İSKİ su kesintisi arıza gerekçesiyle yaşandığından dolayı internet sitesinde bulunan açıklamaya göre zaman zaman arıza giderilmiş olsa da depo ve isale hatlarının tamamen istenen basınca gelmesi gecikebiliyor ve kullanım yoğunluğu kaynaklı şekilde gecikmeli olarak su alınabiliyor. Peki, İSKİ su kesintisi olan bölgeler ve su kesintisinin giderileceği saatler neler?

25 EYLÜL İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

25 EYLÜL İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

  • İlçe: Ataşehir

Ataşehir ilçesinde su kesintisinden etkilenen Fetih mahallesi ve Esatpaşa mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 25 Eylül 2020 10.25’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 25 Eylül 2020 tarihinde 15.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Büyükçekmece

Büyükçekmece ilçesinde su kesintisinden etkilenen Türkoba mahallesinde 200 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 25 Eylül 2020 09.39’da başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 25 Eylül 2020 tarihinde 13.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Büyükçekmece

Büyükçekmece ilçesinde su kesintisinden etkilenen Atatürk mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 25 Eylül 2020 12.03’da başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 25 Eylül 2020 tarihinde 18.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Bakırköy

Bakırköy ilçesinde su kesintisinden etkilenen Yenimahalle, Sakızağacı mahallesi ve Cevizlik mahallesinde 100 Mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 25 Eylül 2020 11.50’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 25 Eylül 2020 tarihinde 15.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Başakşehir

Başakşehir ilçesinde su kesintisinden etkilenen Başakşehir 1Kısım mahallesinde 100 Mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 25 Eylül 2020 12.06’da başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 25 Eylül 2020 tarihinde 14.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Başakşehir

Başakşehir ilçesinde su kesintisinden etkilenen Ziya Gökalp mahallesinde 100 Mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 25 Eylül 2020 12.07’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 25 Eylül 2020 tarihinde 19.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Beylikdüzü

Beylikdüzü ilçesinde su kesintisinden etkilenen Cumhuriyet mahallesinde 250 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 25 Eylül 2020 09.56’da başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 25 Eylül 2020 tarihinde 13.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Esenyurt

Esenyurt ilçesinde su kesintisinden etkilenen Zafer mahallesi, Turgut Özal mahallesi, Saadetdere mahallesi ve Namık Kemal mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 25 Eylül 2020 08.23’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 25 Eylül 2020 tarihinde 17.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Kartal

Kartal ilçesinde su kesintisinden etkilenen Soğanlık yeni mahallede şebeke hattı vana montajı / değişimi nedeniyle 25 Eylül 2020 09.46’da başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 25 Eylül 2020 tarihinde 14.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Maltepe

Maltepe ilçesinde su kesintisinden etkilenen Fındıklı mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 25 Eylül 2020 11.43’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 25 Eylül 2020 tarihinde 14.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Çatalca

Çatalca ilçesinde su kesintisinden etkilenen Ferhatpaşa mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 25 Eylül 2020 10.35’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 25 Eylül 2020 tarihinde 14.30 civarında bitmesi öngörülüyor.

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