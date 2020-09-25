Sular ne zaman gelecek? 25 Eylül İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul’da su kesintisi olan mahallelerde ikamet eden vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusuna cevabı merakla araştırılıyor. Bu konuyla ilgili olarak İSKİ’nin resmi internet adresinde su kesintisi gerçekleşen ilçelerdeki mahalleler, arıza ve kesinti gerekçeleri ve suların ne zaman geleceğine dair detaylı bilgi bulunuyor. Peki, sular ne zaman kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisi ile ilgili tüm merak edilen soruların cevapları...

İSKİ’nin resmi internet adresinde yer alan bilgiye göre sular ne zaman gelecek 25 Eylül sorusunun yanıtı ilçeden ilçeye ve mahalleden mahalleye göre değişkenlik gösteriyor. Bununla beraber İSKİ su kesintisi arıza gerekçesiyle yaşandığından dolayı internet sitesinde bulunan açıklamaya göre zaman zaman arıza giderilmiş olsa da depo ve isale hatlarının tamamen istenen basınca gelmesi gecikebiliyor ve kullanım yoğunluğu kaynaklı şekilde gecikmeli olarak su alınabiliyor. Peki, İSKİ su kesintisi olan bölgeler ve su kesintisinin giderileceği saatler neler?