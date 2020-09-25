Sular ne zaman gelecek? 25 Eylül İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul’da su kesintisi olan mahallelerde ikamet eden vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusuna cevabı merakla araştırılıyor. Bu konuyla ilgili olarak İSKİ’nin resmi internet adresinde su kesintisi gerçekleşen ilçelerdeki mahalleler, arıza ve kesinti gerekçeleri ve suların ne zaman geleceğine dair detaylı bilgi bulunuyor. Peki, sular ne zaman kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisi ile ilgili tüm merak edilen soruların cevapları...
İSKİ’nin resmi internet adresinde yer alan bilgiye göre sular ne zaman gelecek 25 Eylül sorusunun yanıtı ilçeden ilçeye ve mahalleden mahalleye göre değişkenlik gösteriyor. Bununla beraber İSKİ su kesintisi arıza gerekçesiyle yaşandığından dolayı internet sitesinde bulunan açıklamaya göre zaman zaman arıza giderilmiş olsa da depo ve isale hatlarının tamamen istenen basınca gelmesi gecikebiliyor ve kullanım yoğunluğu kaynaklı şekilde gecikmeli olarak su alınabiliyor. Peki, İSKİ su kesintisi olan bölgeler ve su kesintisinin giderileceği saatler neler?
Ataşehir ilçesinde su kesintisinden etkilenen Fetih mahallesi ve Esatpaşa mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 25 Eylül 2020 10.25’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 25 Eylül 2020 tarihinde 15.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Büyükçekmece ilçesinde su kesintisinden etkilenen Türkoba mahallesinde 200 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 25 Eylül 2020 09.39’da başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 25 Eylül 2020 tarihinde 13.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Büyükçekmece ilçesinde su kesintisinden etkilenen Atatürk mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 25 Eylül 2020 12.03’da başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 25 Eylül 2020 tarihinde 18.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Bakırköy ilçesinde su kesintisinden etkilenen Yenimahalle, Sakızağacı mahallesi ve Cevizlik mahallesinde 100 Mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 25 Eylül 2020 11.50’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 25 Eylül 2020 tarihinde 15.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Başakşehir ilçesinde su kesintisinden etkilenen Başakşehir 1Kısım mahallesinde 100 Mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 25 Eylül 2020 12.06’da başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 25 Eylül 2020 tarihinde 14.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Başakşehir ilçesinde su kesintisinden etkilenen Ziya Gökalp mahallesinde 100 Mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 25 Eylül 2020 12.07’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 25 Eylül 2020 tarihinde 19.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Beylikdüzü ilçesinde su kesintisinden etkilenen Cumhuriyet mahallesinde 250 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 25 Eylül 2020 09.56’da başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 25 Eylül 2020 tarihinde 13.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Esenyurt ilçesinde su kesintisinden etkilenen Zafer mahallesi, Turgut Özal mahallesi, Saadetdere mahallesi ve Namık Kemal mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 25 Eylül 2020 08.23’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 25 Eylül 2020 tarihinde 17.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Kartal ilçesinde su kesintisinden etkilenen Soğanlık yeni mahallede şebeke hattı vana montajı / değişimi nedeniyle 25 Eylül 2020 09.46’da başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 25 Eylül 2020 tarihinde 14.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Maltepe ilçesinde su kesintisinden etkilenen Fındıklı mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 25 Eylül 2020 11.43’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 25 Eylül 2020 tarihinde 14.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Çatalca ilçesinde su kesintisinden etkilenen Ferhatpaşa mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 25 Eylül 2020 10.35’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 25 Eylül 2020 tarihinde 14.30 civarında bitmesi öngörülüyor.