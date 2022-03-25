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Sular ne zaman gelecek? 25 Mart Cuma İSKİ su kesintisi listesi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 25 Mart 2022 Cuma

25.03.2022 07:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu olurken 25 Mart su kesintisi olan ilçeler listesi arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesinti yaşanma ihtimaline karşı önlem almak isteyen kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Sular ne zaman gelecek? ve İstanbul'da sular ne zaman gelecek? günün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. İşte 25 Mart 2022 Cuma günü için İSKİ'den yapılan açıklama...

Sular ne zaman gelecek? 25 Mart Cuma İSKİ su kesintisi listesi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 25 Mart 2022 Cuma

25 Mart su kesintisi yapılacak ilçeler listesi İstanbul'un farklı ilçe ve semtlerinde arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanma ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) internet sitesinde güncel listeyi her gün paylaşıyor. Peki 25 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 25 Mart 2022 Cuma günü için yapılan su kesintisi açıklamasının ayrıntıları haberimizde.

25 MART SU KESİNTİSİ OLAN YERLER NERELER?

25 Mart 2022 Cuma günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre İstanbul'da arıza kesintisi yüzünden su verilemeyen ilçe ya da mahalle bulunmamaktadır.

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 25 MART 2022 CUMA

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada kayıtlı arıza kesinti bilgisi yoktur ifadesine yer verilirken zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşmasının gecikebileceği ve bu sebeple kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabileceği kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İSKİ
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