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Sular ne zaman gelecek? 26 Eylül İSKİ su kesintisi listesi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 10:04 | Son Güncelleme

İstanbul’daki bazı bölgelerde 26 Eylül 2020 tarihinde şebeke hattı arızası sebebiyle su kesintisi oluyor. Şebeke hattı arızası ve benzeri nedenlerden dolayı gerçekleşen çalışmalar doğrultusunda su kesintisi yaşanan ilçelerde ve mahallelerinde ikamet eden vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı da merak ediliyor. İSKİ’nin resmi internet adresindeki "arıza kesinti" bölümünde konuyla alakalı detaylı açıklama yer alıyor. İşte 26 Eylül İSKİ su kesintisi listesi!

Sular ne zaman gelecek? 26 Eylül İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul’da su kesintisi olan mahallelerde yaşayan vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Bu konuya dair İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet adresinde su kesintisi yaşanan ilçelerdeki mahalleler, arıza ve su kesintisi sebepleri ve suların ne zaman geleceğine dair detaylı açıklama yer alıyor. Peki, sular ne zaman kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisi ile ilgili tüm merak edilenler...

Sular ne zaman gelecek? 26 Eylül İSKİ su kesintisi listesi!

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ’nin resmi internet adresinde yer alan bilgiye göre sular ne zaman gelecek 26 Eylül sorusunun cevabı ilçeye ve mahalleye göre farklılık gösteriyor. Bununla birlikte İSKİ su kesintisi arıza sebebiyle yaşandığı için internet sitesinde bulunan açıklama doğrultusunda; zaman zaman arıza giderilmiş olsa bile depo ve isale hatlarının tamamen istenen basınca gelebilmesi gecikebiliyor ve kullanım yoğunluğundan kaynaklı olarak gecikmeli şekilde su alınabiliyor. Peki, İSKİ su kesintisi olan bölgeler hangileri? İşte su kesintisinin giderileceği saatler!

26 EYLÜL İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

26 EYLÜL İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

  • İlçe: Bayrampaşa

Bayrampaşa ilçesinde su kesintisinden etkilenen Terazidere mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 26 Eylül 2020 05.50’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 26 Eylül 2020 tarihinde 10.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Bağcılar

Bağcılar ilçesinde su kesintisinden etkilenen Yenimahalle mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 26 Eylül 2020 09.02’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 26 Eylül 2020 tarihinde 12.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Esenler

Esenler ilçesinde su kesintisinden etkilenen Kemer mahallesi ve Fevzi Çakmak mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 26 Eylül 2020 09.35’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 26 Eylül 2020 tarihinde 11.30 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Eyüpsultan

Eyüpsultan ilçesinde su kesintisinden etkilenen Güzeltepe mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 25 Eylül 2020 17.06’da başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 26 Eylül 2020 tarihinde 14.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Sultangazi

Sultangazi ilçesinde su kesintisinden etkilenen Cebeci mahallesinde şebeke hattı vana montajı / değişimi nedeniyle 26 Eylül 2020 09.15’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 26 Eylül 2020 tarihinde 11.30 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Üsküdar

Üsküdar ilçesinde su kesintisinden etkilenen Ferah mahallesinde 100 Mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 26 Eylül 2020 09.33’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 26 Eylül 2020 tarihinde 12.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

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