Sular ne zaman gelecek? 26 Eylül İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul’da su kesintisi olan mahallelerde yaşayan vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Bu konuya dair İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet adresinde su kesintisi yaşanan ilçelerdeki mahalleler, arıza ve su kesintisi sebepleri ve suların ne zaman geleceğine dair detaylı açıklama yer alıyor. Peki, sular ne zaman kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisi ile ilgili tüm merak edilenler...

İSKİ’nin resmi internet adresinde yer alan bilgiye göre sular ne zaman gelecek 26 Eylül sorusunun cevabı ilçeye ve mahalleye göre farklılık gösteriyor. Bununla birlikte İSKİ su kesintisi arıza sebebiyle yaşandığı için internet sitesinde bulunan açıklama doğrultusunda; zaman zaman arıza giderilmiş olsa bile depo ve isale hatlarının tamamen istenen basınca gelebilmesi gecikebiliyor ve kullanım yoğunluğundan kaynaklı olarak gecikmeli şekilde su alınabiliyor. Peki, İSKİ su kesintisi olan bölgeler hangileri? İşte su kesintisinin giderileceği saatler!