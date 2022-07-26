Sular ne zaman gelecek? 26 Temmuz 2022 Salı İSKİ su kesintisi yaşanan ilçeler

Sular ne zaman gelecek, sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen kişiler 26 Temmuz 2022 Salı gününün su kesintisi listesi için internette araştırma yapıyor. İSKİ detayları paylaştı. Peki sular ne zaman gelecek? İSKİ 26 Temmuz 2022 su kesintisi listesi ve detaylar haberimizde...

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

26 Temmuz Salı günü için için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yazılı açıklama yayımlandı.

26 TEMMUZ 2022 İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

ARNAVUTKÖY

Etkilenen Mahalleler : Deliklikaya Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Yenilemesi

Başlama Tarihi : 26.07.2022 08:54

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.7.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

FATİH

Etkilenen Mahalleler : Yavuz Sultan Selim Mah,Cibali Mah

Arıza Sebebi : İlçe Beledıyesı Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 26.07.2022 09:03

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.7.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

