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Sular ne zaman gelecek? 29 Eylül İSKİ su kesintisi listesi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 09:18 | Son Güncelleme

İstanbul’da bazı yerlerde 29 Eylül 2020 tarihinde şebeke hattı arızası sebebiyle su kesintisi yaşanıyor. Şebeke hattı arızası veya benzer nedenler sebebiyle yapılan çalışmalar gerekçesiyle su kesintisi yaşanan ilçe ve mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. İSKİ’nin resmi internet adresindeki "arıza kesinti" bölümünde bu konuyla ilgili detaylı bilgi yer alıyor. İşte 29 Eylül İSKİ su kesintisi listesi!

Sular ne zaman gelecek? 29 Eylül İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul’da su kesintisi olan mahallelerde yaşayan vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merak ediliyor ve vatandaşların yaptığı araştırmalar sürüyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet adresindeki su kesintisi yaşanan ilçe ve mahalleler, arıza ve su kesintisi sebepleri ve suların ne zaman geleceği ile ilgili detaylı bilgi bulunuyor. Peki, sular ne zaman kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisi ile ilgili tüm merak edilenler...

Sular ne zaman gelecek? 29 Eylül İSKİ su kesintisi listesi!

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ’nin resmi internet adresinde yer alan bilgilere göre sular ne zaman gelecek 29 Eylül sorusunun yanıtı ilçeye ve mahalleye göre farklılık gösteriyor. Bunun yanı sıra İSKİ su kesintisi arıza sebebiyle yaşandığından dolayı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; zaman zaman arıza giderilse bile depo ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca gelebilmesi gecikebiliyor ve kullanım yoğunluğundan kaynaklı olarak gecikmeli şekilde su alınabiliyor. Peki, İSKİ su kesintisi olan bölgeler hangileri? İşte 29 Eylül İSKİ su kesintisinin giderileceği saatler!

29 EYLÜL İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

29 EYLÜL İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

  • İlçe: Esenyurt

Esenyurt ilçesinde su kesintisinden etkilenen Akçaburgaz mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 29 Eylül 2020 08.13’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 29 Eylül 2020 tarihinde 11.30 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Sultanbeyli

Sultanbeyli ilçesinde su kesintisinden etkilenen Abdurrahman Gazi mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 29 Eylül 2020 08.51’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 29 Eylül 2020 tarihinde 13.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Üsküdar

Üsküdar ilçesinde su kesintisinden etkilenen Yavuz Türk mahallesinde 200 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 29 Eylül 2020 08.54’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 29 Eylül 2020 tarihinde 11.30 civarında bitmesi öngörülüyor.

Yukarıdaki linkten İSKİ su kesintisi sorgulama işlemi yaparak güncel su kesintisi listesine ulaşabilir ve su kesintisi yaşanan bölgelerle su kesintisinin sona ereceği tahmini saati öğrenebilirsiniz. Vatandaşlar internet sitesinde yer alan planlı kesintilerin dışında yaşanan su kesintileriyle alakalı olarak da yine internet sitesi üzerinden arıza kaydı yapabiliyor.

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