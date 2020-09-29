Sular ne zaman gelecek? 29 Eylül İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul’da su kesintisi olan mahallelerde yaşayan vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merak ediliyor ve vatandaşların yaptığı araştırmalar sürüyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet adresindeki su kesintisi yaşanan ilçe ve mahalleler, arıza ve su kesintisi sebepleri ve suların ne zaman geleceği ile ilgili detaylı bilgi bulunuyor. Peki, sular ne zaman kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisi ile ilgili tüm merak edilenler...

İSKİ’nin resmi internet adresinde yer alan bilgilere göre sular ne zaman gelecek 29 Eylül sorusunun yanıtı ilçeye ve mahalleye göre farklılık gösteriyor. Bunun yanı sıra İSKİ su kesintisi arıza sebebiyle yaşandığından dolayı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; zaman zaman arıza giderilse bile depo ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca gelebilmesi gecikebiliyor ve kullanım yoğunluğundan kaynaklı olarak gecikmeli şekilde su alınabiliyor. Peki, İSKİ su kesintisi olan bölgeler hangileri? İşte 29 Eylül İSKİ su kesintisinin giderileceği saatler!