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Sular ne zaman gelecek? 29 Mayıs İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İSKİ arıza ve su kesinti listesi! 29 Mayıs 2022 Pazar

29.05.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sular ne zaman gelecek? sorusu sorulmaya başlandı. İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacağı ve İSKİnin paylaştığı 29 Mayıs 2022 Pazar gününün su kesintisi listesi; önceden önlem almak isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. Peki 29 Mayıs 2022 Pazar İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? Sular ne zaman gelecek? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamaya haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 29 Mayıs 2022 Pazar günü için İSKİ'den yapılan açıklama!

Sular ne zaman gelecek? 29 Mayıs İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İSKİ arıza ve su kesinti listesi! 29 Mayıs 2022 Pazar

İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? sorusunun yanıtı ve 29 Mayıs 2022 Pazar günü için İSKİ'den İstanbul'un hangi ilçeleri ile mahallelerinde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle kesinti yaşanacağı ile ilgili yapılan açıklama, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul'un çeşitli semtlerinde yaşayan vatandaşlar, İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? Sular ne zaman gelecek? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. 29 Mayıs İSKİ su kesintisi yaşanan ilçeler listesi haberimizde...

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 29 MAYIS 2022 PAZAR

29 Mayıs 2022 Pazar günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada 'kayıtlı arıza kesintisi bulunamamıştır' ifadesine yer verildi.

SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİDİR? 29 MAYIS 2022 PAZAR

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada kayıtlı arıza kesinti bilgisi yoktur ifadesine yer verilirken zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşmasının gecikebileceği ve bu sebeple kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabileceği kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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