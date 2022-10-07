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Sular ne zaman gelecek? 7 Ekim 2022 İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İSKİ su kesintisi açıklaması!

07.10.2022 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sular ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı ve İSKİ tarafından yayımlanan İstanbul'da su kesintisi listesi 7 Ekim2022 Cuma günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul'da su kesintisi sorunu yaşayan vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Peki, 7 Ekim sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İşte 7 Ekim 2022 Cuma günü İSKİ'den yapılan su kesintisi açıklaması...

Sular ne zaman gelecek? 7 Ekim 2022 İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İSKİ su kesintisi açıklaması!

Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçe ve mahalleler merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İSKİ) internet sitesinde konuya ilişkin yazılı açıklama yayımlandı. Peki, 7 Ekim sular ne zaman gelecek? 7 Ekim 2022 İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İSKİ'den yapılan su kesintisi açıklamasının ayrıntıları haberimizde...

su kesintisi

7 EKİM SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

7 Ekim 2022 Cuma günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.

Kayıtlı arıza kesinti bilgisi bulunamamıştır."

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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