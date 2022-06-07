Sular ne zaman gelecek? 7 Haziran 2022 İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ su kesintisi duyuruları! 7 Haziran 2022 Salı

Sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı ve 7 Haziran 2022 Salı günü için İSKİ'den İstanbul'un hangi ilçeleri ile mahallelerinde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle kesinti yaşanacağı ile ilgili yapılan açıklama, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 7 Haziran 2022 Salı günü İSKİ tarafından yapılan su kesintisi duyurularına ve 7 Haziran 2022 İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

7 Haziran 2022 Salı günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada 'kayıtlı arıza kesintisi bulunamamıştır' ifadesine yer verildi.

7 HAZİRAN 2022 İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada kayıtlı arıza kesinti bilgisi yoktur ifadesine yer verilirken zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşmasının gecikebileceği ve bu sebeple kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabileceği kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti



