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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 25 Temmuz 2022 su kesintisi listesi!

25.07.2022 06:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sular ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı 25 Temmuz 2022 Pazartesi yani haftanın ilk günü vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İSKİ "Arıza Kesinti" listesini internet sitesinde her gün paylaşıyor. Peki sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 25 Temmuz 2022 Pazartesi günü için İSKİ'den yapılan su kesintisi açıklaması...

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 25 Temmuz 2022 su kesintisi listesi!

Sular ne zaman gelecek, sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen İstanbullular arama motorlarında sorgulama yapıyor. Konuya ilişkin detaylar İSKİ'den yapılan açıklama ile belli oldu. Peki sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? 25 Temmuz 2022 Pazartesi günü için İSKİ'den yapılan su kesintisi açıklaması ve ayrıntılar haberimizde...

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

25 Temmuz Pazartesi günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada 'kayıtlı arıza kesintisi bulunamamıştır' ifadesine yer verildi.

25 TEMMUZ 2022 İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada kayıtlı arıza kesinti bilgisi yoktur ifadesine yer verilirken zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşmasının gecikebileceği ve bu sebeple kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabileceği kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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İstanbul İSKİ su kesintisi istanbul su kesintisi iski
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