Sular ne zaman gelecek? İSKİ açıkladı: 2 Kasım 2022 İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler...

Sular ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı ile İstanbul'da su kesintisi olan ilçe ve mahalleler vatandaşlar tarafından merak edildi. İSKİ su kesintisi 2 Kasım Çarşamba günü günü birçok vatandaş tarafından arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Peki, 2 Kasım 2022 Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi listesi olan ilçeler listesi ve ayrıntılar haberimizde...

2 KASIM SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ, resmi internet sitesinde planlı su kesintilerinin çözüme kavuşturulduğunu paylaştı.

Anlık bir Su Kesintisi sorunu yaşıyorsanız aşağıdaki link üzerinden arıza kaydı bırakabilirsiniz.

İSKİ ARIZA KAYIT EKRANI İÇİN TILAYIN

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti





