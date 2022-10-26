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Sular ne zaman gelecek? İSKİ açıkladı! 26 Ekim 2022 İstanbul su kesintisi listesi

26.10.2022 06:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İSKİ su kesintisi listesi 26 Ekim 2022 Çarşamba günü İstanbullular tarafından merak konusu oldu. Sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'den arıza ve bakım çalışmalarına ilişkin yapılan açıklama ile yanıt buldu. Peki, Sular ne zaman gelecek? İSKİ'den yapılan açıklamanın ayrıntılarına ve 26 Ekim 2022 Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi listesi olan ilçeler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sular ne zaman gelecek? İSKİ açıkladı! 26 Ekim 2022 İstanbul su kesintisi listesi

Sular ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı ile İstanbul'da su kesintisi olan ilçe ve mahalleler merak konusu oldu. İSKİ su kesintisi 26 Ekim Çarşamba günü günü birçok vatandaş tarafından arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Peki, 26 Ekim 2022 Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi listesi olan ilçeler listesi ve detaylar haberimizde...

su kesintisi

26 EKİM SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ, resmi internet sitesinde planlı su kesintilerinin çözüme kavuşturulduğunu paylaştı.

J

Anlık bir Su Kesintisi sorunu yaşıyorsanız aşağıdaki link üzerinden arıza kaydı bırakabilirsiniz.

İSKİ ARIZA KAYIT EKRANI İÇİN TILAYIN

JJ

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

JJJ

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