Sular ne zaman gelecek? İSKİ, İstanbul'da su kesintisi listesini yayınladı

İSKİ, 12 Haziran Cuma İstanbul su kesintisi arıza programını duyurdu.Sabah saatlerinden itibaren musluklarından suları akmayan vatandaşlar 'Sular ne zaman gelecek?' sorusuna yanıt arıyor. Peki sular ne zaman gelecek? İşte, 12 Haziran 2020 İSKİ su kesintisi arıza programı listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ 12 HAZİRAN ARIZA LİSTESİNİ YAYINLADI

İlçe : B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Kumburgaz Mah,Yenimahalle,Kamiloba Mah,Bahçelievler Mah,Celaliye Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 12.06.2020 09:56

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.6.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bakırköy

Etkilenen Mahalleler : Şenlikköy Mah

Açıklama : Şebeke Hattı Vana Arızası

Başlama Tarihi : 12.06.2020 09:09

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beylikdüzü

Etkilenen Mahalleler : Kavaklı Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 12.06.2020 09:53

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.6.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.