HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sular ne zaman gelecek? İSKİ, İstanbul'da su kesintisi listesini yayınladı

Sular ne zaman gelecek? İSKİ, İstanbul'da su kesintisi listesini yayınladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2020 11:47 | Son Güncelleme

İstanbul'da su kesintisi yaşayanlar 'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtını arıyor. İSKİ, 12 Haziran 2020 Cuma günü için su kesinti programını duyurdu. İşte, 12 Haziran Cuma İstanbul'da su kesintisi arıza programı listesi...

Sular ne zaman gelecek? İSKİ, İstanbul'da su kesintisi listesini yayınladı

İSKİ, 12 Haziran Cuma İstanbul su kesintisi arıza programını duyurdu.Sabah saatlerinden itibaren musluklarından suları akmayan vatandaşlar 'Sular ne zaman gelecek?' sorusuna yanıt arıyor. Peki sular ne zaman gelecek? İşte, 12 Haziran 2020 İSKİ su kesintisi arıza programı listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ 12 HAZİRAN ARIZA LİSTESİNİ YAYINLADI

İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Kumburgaz Mah,Yenimahalle,Kamiloba Mah,Bahçelievler Mah,Celaliye Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.06.2020 09:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.6.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Şenlikköy Mah
Açıklama : Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi : 12.06.2020 09:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Kavaklı Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.06.2020 09:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.6.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Orhangazi Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.06.2020 08:18
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.6.2020 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Nurtepe Mah,Merkez Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.06.2020 09:25
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Belgrat Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.06.2020 10:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
2020 yılının en popüler telefonları 2020 yılının en popüler telefonları
Ünlü spiker hayatını kaybettiÜnlü spiker hayatını kaybetti
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüslü hasta hemşirelere saldırdıktan sonra 3. kattan düştü

Koronavirüslü hasta hemşirelere saldırdıktan sonra 3. kattan düştü

Flaş gelişme! TBMM'de kabul edildi: Yasak olacak

Flaş gelişme! TBMM'de kabul edildi: Yasak olacak

Bakan Varank açıkladı! Koronavirüse karşı yerli ilaç üretildi

Bakan Varank açıkladı! Koronavirüse karşı yerli ilaç üretildi

Acun'la anılıyordu! O ismin yeğeniyle...

Acun'la anılıyordu! O ismin yeğeniyle...

O yarışmacıyla canlı yayında konuştu: Seni nasıl diskalifiye etmedim?

O yarışmacıyla canlı yayında konuştu: Seni nasıl diskalifiye etmedim?

'Vaka sayısı bir günde yüzde 50 arttı' iddiasına yanıt

'Vaka sayısı bir günde yüzde 50 arttı' iddiasına yanıt

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

'İstanbul Yeditepe Konserleri 30 milyon liraya mal oldu' iddiasına yanıt

'İstanbul Yeditepe Konserleri 30 milyon liraya mal oldu' iddiasına yanıt

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Emre Cemil Ayvalı AK Parti'deki görevinden istifa etti

Emre Cemil Ayvalı AK Parti'deki görevinden istifa etti

Bakanlık açıkladı! 15 Haziran'da başlıyor

Bakanlık açıkladı! 15 Haziran'da başlıyor

Diğer Haberler
HDP’li Hüda Kaya'dan Diyanet'e 'Ankara Barosu' eleştirisi

HDP’li Hüda Kaya'dan Diyanet'e 'Ankara Barosu' eleştirisi

Prof. Dr. Sabri Orman hayatını kaybetti! Sabri Orman kimdir ve nerelidir?

Prof. Dr. Sabri Orman hayatını kaybetti!

Maçka Parkı'ndaki dehşette yeni gelişme: Kırık şişeyi boğazına sapladı

Dehşet olayda yeni ifadeler! 'Kırık şişeyi boğazına sapladı'

Denizli'de korkunç olay! Eşini ve 2 çocuğunu öldürüp intihar etti

Korkunç olay! Eşini ve 2 çocuğunu öldürüp intihar etti

TRT spikeri Esra Adıyaman hayatını kaybetti

Ünlü spiker hayatını kaybetti

Sevda Noyan hakkında 6 yıla kadar hapis istemi

Noyan hakkında istenen ceza belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.