SULAR NE ZAMAN GELECEK? İstanbul 6 ilçesinde su kesintisi! İşte 12 Mayıs İSKİ su kesintisi yaşanan ilçeler!

İSKİ, İstanbul'un bazı ilçeleri ve mahallelerinde arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanacağını açıkladı. İstanbul'un çeşitli semtlerinde yaşayan vatandaşlar, su kesintisinin yaşanmasının ardından 'Sular ne zaman gelecek?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Sular ne zaman gelecek? 12 Mayıs İSKİ su kesintisi yaşanan ilçeler listesi haberimizde...

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İŞTE 12 MAYIS SU KESİNTİSİ YAŞANAN İLÇELER

ARNAVUTKÖY

Etkilenen Mahalleler : Yassıören Mah,Hadımköy Mah

Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi : 12.05.2022 11:04

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.5.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BAŞAKŞEHİR

Etkilenen Mahalleler : Başak Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 12.05.2022 12:16

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.5.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BEYKOZ

Etkilenen Mahalleler : Mahmutşevketpaşa Mah,Alibahadır Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 12.05.2022 10:29

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BEYOĞLU

Etkilenen Mahalleler : İstiklal Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 12.05.2022 10:53

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.5.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SULTANBEYLİ

Etkilenen Mahalleler : Mecidiye Mah,Mimar Sinan Mah,Turgut Reis Mah,Adil Mah,Ahmet Yesevi Mah,Battalgazi Mah

Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 12.05.2022 11:44

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ŞİLE

Etkilenen Mahalleler : Çavuş Mah,Balibey Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 12.05.2022 11:39

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

