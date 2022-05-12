SULAR NE ZAMAN GELECEK? İstanbul 6 ilçesinde su kesintisi! İşte 12 Mayıs İSKİ su kesintisi yaşanan ilçeler!

İSKİ, İstanbul'un bazı ilçeleri ve mahallelerinde arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanacağını açıkladı. İstanbul'un çeşitli semtlerinde yaşayan vatandaşlar, su kesintisinin yaşanmasının ardından 'Sular ne zaman gelecek?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Sular ne zaman gelecek? 12 Mayıs İSKİ su kesintisi yaşanan ilçeler listesi haberimizde...
ARNAVUTKÖY
Etkilenen Mahalleler : Yassıören Mah,Hadımköy Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 12.05.2022 11:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.5.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
BAŞAKŞEHİR
Etkilenen Mahalleler : Başak Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.05.2022 12:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.5.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
BEYKOZ
Etkilenen Mahalleler : Mahmutşevketpaşa Mah,Alibahadır Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.05.2022 10:29
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
BEYOĞLU
Etkilenen Mahalleler : İstiklal Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.05.2022 10:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.5.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
SULTANBEYLİ
Etkilenen Mahalleler : Mecidiye Mah,Mimar Sinan Mah,Turgut Reis Mah,Adil Mah,Ahmet Yesevi Mah,Battalgazi Mah
Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.05.2022 11:44
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ŞİLE
Etkilenen Mahalleler : Çavuş Mah,Balibey Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.05.2022 11:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
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