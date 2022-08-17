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Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? 17 Ağustos 2022 İSKİ su kesintisi listesi!

17.08.2022 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sular ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı 17 Ağustos 2022 Çarşamba günü İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (İSKİ) yapılan açıklama ile yanıt buldu. Arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle İSKİ tarafından yapılan su kesintisi açıklamasının ayrıntıları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 17 Ağustos 2022 İSKİ su kesintisi listesi...

Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? 17 Ağustos 2022 İSKİ su kesintisi listesi!

17 Temmuz 2022 Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde su kesintisi ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen kişiler internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. İSKİ tarafından yapılan açıklamanın detaylarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Sular ne zaman gelecek?", "İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. 17 Ağustos 2022 İSKİ su kesintisi listesi ve detaylar haberimizde...

su kesintisi

17 AĞUSTOS SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

17 Ağustos 2022 Çarşamba günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinden yazılı açıklama yapıldı. İSKİ Başakşehir'in bazı noktalarında kesinti yaşanacağını aktardı.

su kesintisi

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

BAŞAKŞEHİR

Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.08.2022 17:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.8.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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