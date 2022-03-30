Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ 30 Mart arıza ve kesinti listesi!

Sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu olurken İSKİ 30 Mart su kesintisi olacak ilçeler listesini yayımladı. İstanbul'un farklı ilçe ve semtlerinde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanma ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen vatandaşlar Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? sorularının yanıtına ulaşmak için 30 Mart 2022 Çarşamba günü de internette araştırma yapıyor. İSKİ 30 Mart arıza ve kesinti listesi ve ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz.

30 MART SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

30 Mart 2022 Çarşamba günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fatih'te su kesintisi olacak.

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 30 MART 2022 ÇARŞAMBA

İlçe : Fatih

Etkilenen Mahalleler : Yavuz Sultan Selim Mah,Zeyrek Mah,Cibali Mah,Ayvansaray Mah,Balat Mah

Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 30.03.2022 02:46

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.3.2022 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti



