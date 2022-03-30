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Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ 30 Mart arıza ve kesinti listesi!

30.03.2022 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu olurken İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) konuya ilişkin yayımladığı açıklamada kesinti yaşanacak ilçe ve noktalara yer verdi. İstanbul'un Fatih ilçesine ilişkin duyuru yapıldı. Bu kapsamda Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? sorularının yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. İşte İSKİ 30 Mart arıza ve kesinti listesi...

Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ 30 Mart arıza ve kesinti listesi!

Sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu olurken İSKİ 30 Mart su kesintisi olacak ilçeler listesini yayımladı. İstanbul'un farklı ilçe ve semtlerinde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanma ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen vatandaşlar Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? sorularının yanıtına ulaşmak için 30 Mart 2022 Çarşamba günü de internette araştırma yapıyor. İSKİ 30 Mart arıza ve kesinti listesi ve ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sular ne zaman gelecek? 23 Mart 2022 Çarşamba

30 MART SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

30 Mart 2022 Çarşamba günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fatih'te su kesintisi olacak.

Sular ne zaman gelecek? 23 Mart 2022 Çarşamba

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 30 MART 2022 ÇARŞAMBA

İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Yavuz Sultan Selim Mah,Zeyrek Mah,Cibali Mah,Ayvansaray Mah,Balat Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.03.2022 02:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.3.2022 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Fatih İSKİ
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