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Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ 8 Nisan arıza ve kesinti kaydı

08.04.2022 07:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sular ne zaman gelecek? sorusu ve İSKİ tarafından yapılan açıklamanın detayları 8 Nisan 2022 Cuma günü de su kesintisi yaşanma ihtimaline karşı önlem almak isteyen vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yar alıyor. Peki Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? 8 Nisan 2022 Cuma günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamaya haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ 8 Nisan arıza ve kesinti kaydı

8 Nisan 2022 Cuma günü su kesintisi yapılacak ilçeler listesi ve İSKİ tarafından yapılan açıklamanın detayları, İstanbul'un farklı ilçe ve semtlerinde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanma ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 8 Nisan Cuma günü için yapılan açıklamanın detayları haberimizde.

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 8 NİSAN 2022 CUMA

8 Nisan 2022 Cuma günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada 'kayıtlı arıza kesintisi bulunamamıştır' ifadesine yer verildi.

SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİDİR? 8 NİSAN 2022 CUMA

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada kayıtlı arıza kesinti bilgisi yoktur ifadesine yer verilirken zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşmasının gecikebileceği ve bu sebeple kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabileceği kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İSKİ
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