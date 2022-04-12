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Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ açıkladı! 12 Nisan 2022 Salı

12.04.2022 07:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sular ne zaman gelecek? sorusu 12 Nisan 2022 Salı günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan duyuru ile yanıt buldu. İSKİ'nin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Bakırköy'ün bazı semt ve mahallerinde kesinti yaşanacağı aktarıldı. Bu kapsamda Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ açıkladı! 12 Nisan 2022 Salı

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtının yanı sıra İstanbul'da su kesintisi yapılacak ilçeler listesi, 12 Nisan 2022 Salı günü de arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanma ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen İstanbullular tarafından araştırılmaya başlandı. Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? sorularının yanıtına ve İSKİ'den yapılan açıklamaya haberimizden ulaşabilirsiniz...

SULAR NE ZAMAN GELECEK? 12 NİSAN 2022 SALI

12 Nisan 2022 Salı günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada Bakırköy'ün bazı mahallelerinde bakım çalışması sebebiyle su kesintisi yapılacağı aktarıldı.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİDİR? 12 NİSAN 2022 SALI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklama şu şekilde:

lçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Yeşilyurt Mah,Yeşilköy Mah,Ataköy 7-8-9-10Kısım Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Debimetre Montajı / Değişimi
Açıklama : Yeşilköy 800 Mm Ve Ataköy 600Mm İsale Hatlarında Debimetre Ve Vana Montaj Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 12.04.2022 06:12
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.4.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Bakırköy İSKİ
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