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Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ açıkladı! 28 Nisan 2022 Perşembe

28.04.2022 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı, 28 Nisan Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle kesinti yapılma ihtimaline karşı önlem almak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İSKİ konuya ilişkin yazılı açıklamayı internet sitesi üzerinden yaptı. Açıklamada Fatih ilçesi detayı dikkat çekti. Peki Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 28 Nisan 2022 İSKİ planlı su kesintileri açıklaması...

Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ açıkladı! 28 Nisan 2022 Perşembe

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklama 28 Nisan 2022 Perşembe günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ'den 28 Nisan 2022 Perşembe günü için yapılan açıklamanın detayları haberimize.

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 28 NİSAN 2022 PERŞEMBE

28 Nisan 2022 Perşembe günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada Fatih'in Ayvansaray Mahallesi'nde 100 Mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yapılacağı aktarıldı.

SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİDİR? 28 NİSAN 2022 PERŞEMBE

İşte İSKİ'den yapılan açıklama:

İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Ayvansaray Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.04.2022 02:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.4.2022 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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Anahtar Kelimeler:
Fatih İSKİ
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