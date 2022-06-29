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Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ açıkladı! 29 Haziran 2022 Çarşamba

29.06.2022 06:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sular ne zaman gelecek? Megakent İstanbul'da yaşayan çok sayıda vatandaş su kesintisi ile ilgili önceden önlem almak için İSKİ tarafından 29 Haziran 2022 Çarşamba gününe ilişkin yapılan açıklamayı araştırıyor. "İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri?" sorusunun yanıtı da su kesintisi yaşayan kişiler tarafından merak konusu oldu. İşte 29 Haziran 2022 İSKİ arıza ve su kesintisi sorgulama ekranı...

Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ açıkladı! 29 Haziran 2022 Çarşamba

Sular ne zaman gelecek? 29 Haziran 2022 Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde su kesintisi ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen kişiler internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. 29 Haziran 2022 Çarşamba su kesintisi listesi İSKİ tarafından paylaşıldı. Peki İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 29 Haziran 2022 İSKİ arıza sorgulama ekranı...

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

'İstanbul'da sular ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

29 Haziran 2022 Çarşamba günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada 'kayıtlı arıza kesintisi bulunamamıştır' ifadesine yer verildi.

29 HAZİRAN 2022 İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada kayıtlı arıza kesinti bilgisi yoktur ifadesine yer verilirken zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşmasının gecikebileceği ve bu sebeple kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabileceği kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İSKİ
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