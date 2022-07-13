HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ su kesintisi listesi! 13 Temmuz 2022 Çarşamba

Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ su kesintisi listesi! 13 Temmuz 2022 Çarşamba

13.07.2022 07:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler listesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İSKİ tarafından 13 Temmuz 2022 Çarşamba gününe ilişkin yapılan açıklamanın detaylarını öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapıyor. Peki İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 13 Temmuz 2022 İSKİ arıza ve su kesintisi sorgulama ekranı...

Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ su kesintisi listesi! 13 Temmuz 2022 Çarşamba

Sular ne zaman gelecek? 13 Temmuz 2022 Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde su kesintisi ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen kişiler internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. 13 Temmuz 2022 Çarşamba su kesintisi listesi İSKİ tarafından paylaşıldı. Peki İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 13 Temmuz 2022 İSKİ arıza sorgulama ekranı...

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

13 Temmuz Çarşamba günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada 'kayıtlı arıza kesintisi bulunamamıştır' ifadesine yer verildi.

13 TEMMUZ 2022 İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada kayıtlı arıza kesinti bilgisi yoktur ifadesine yer verilirken zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşmasının gecikebileceği ve bu sebeple kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabileceği kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Profesöre büyük şok! Bir telefon geldi, 275 bin lirası gittiProfesöre büyük şok! Bir telefon geldi, 275 bin lirası gitti
Kandıra’da denizde dehşet haberleri peş peşe geldi!Kandıra’da denizde dehşet haberleri peş peşe geldi!
"Ben yarım taktım, sen niye çeyrek taktın?" meselesinde yine dehşet!"Ben yarım taktım, sen niye çeyrek taktın?" meselesinde yine dehşet!
Anahtar Kelimeler:
İstanbul İSKİ su kesintisi istanbul su kesintisi iski
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Düğünde çıkan kavga hastaneye sıçradı!

Düğünde çıkan kavga hastaneye sıçradı!

O ülke karıştı! Devlet başkanı kaçtı...

O ülke karıştı! Devlet başkanı kaçtı...

Araba satışlarında acil durum önlemi!

Araba satışlarında acil durum önlemi!

Mesut Özil'in menajerinden şaşırtan açıklama geldi! ''Başakşehir...''

Mesut Özil'in menajerinden şaşırtan açıklama geldi! ''Başakşehir...''

Doktorlarla ilgili sözleri tepki çekmişti! O imam için karar verildi

Doktorlarla ilgili sözleri tepki çekmişti! O imam için karar verildi

Öfkeli koca dehşeti! 2 ölü 1 yaralı var...

Öfkeli koca dehşeti! 2 ölü 1 yaralı var...

İlginizi Çekebilir

9 çocuk annesi, gıdaya servet harcıyor ama yine çocuk istiyor

9 çocuk annesi, gıdaya servet harcıyor ama yine çocuk istiyor

Aynı adama aşık oluyorlar! “Sadece tek bir şey dışında...”

Aynı adama aşık oluyorlar! “Sadece tek bir şey dışında...”

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Dehşeti yaşattı! Rastgele ateş açtı: 14 ölü...

Dehşeti yaşattı! Rastgele ateş açtı: 14 ölü...

Kızıyla beraber seksi pozlarını satacaklar! Tepkiler gecikmedi

Kızıyla beraber seksi pozlarını satacaklar! Tepkiler gecikmedi

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.