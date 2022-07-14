Sular ne zaman gelecek? 14 Temmuz İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ su kesintisi listesi!

Sular ne zaman gelecek? 14 Temmuz 2022 Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde su kesintisi ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen vatandaşlar arama motorlarında sorhulama yapmaya başladı. 14 Temmuz 2022 Perşembe su kesintisi listesi İSKİ tarafından paylaşıldı. Peki İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 14 Temmuz 2022 İSKİ arıza sorgulama ekranı...

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

14 Temmuz Perşembe günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada 'kayıtlı arıza kesintisi bulunamamıştır' ifadesine yer verildi.

14 TEMMUZ 2022 İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada kayıtlı arıza kesinti bilgisi yoktur ifadesine yer verilirken zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşmasının gecikebileceği ve bu sebeple kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabileceği kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti



