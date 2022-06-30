HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ su kesintisi listesi! 30 Haziran 2022 Perşembe

Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ su kesintisi listesi! 30 Haziran 2022 Perşembe

30.06.2022 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sular ne zaman gelecek? Megakent İstanbul'da yaşayan çok sayıda vatandaş su kesintisi konusunda önceden önlem almak için internette araştırma yapmaya başladı. İSKİ tarafından 30 Haziran 2022 Perşembe gününe ilişkin yapılan açıklamanın detayları merak konusu oldu. Peki İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 30 Haziran 2022 İSKİ arıza ve su kesintisi sorgulama ekranı...

Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ su kesintisi listesi! 30 Haziran 2022 Perşembe

Sular ne zaman gelecek? 3H aziran 2022 Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde su kesintisi ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen vatandaşlar arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmayı sürdürüyor. 30 Haziran 2022 Perşembe su kesintisi listesi İSKİ tarafından paylaşıldı. Peki İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 30 Haziran 2022 İSKİ arıza sorgulama ekranı...

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

30 Haziran 2022 Perşembe günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada 'kayıtlı arıza kesintisi bulunamamıştır' ifadesine yer verildi.

30 HAZİRAN 2022 İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada kayıtlı arıza kesinti bilgisi yoktur ifadesine yer verilirken zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşmasının gecikebileceği ve bu sebeple kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabileceği kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yat şirketlerinde çalışan Rus kadın, villasında ölü bulunduYat şirketlerinde çalışan Rus kadın, villasında ölü bulundu
Malatya'da korkutan deprem! Çevre illerden hissedildiMalatya'da korkutan deprem! Çevre illerden hissedildi
Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi! Sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldiAli Ağaoğlu kalp krizi geçirdi! Sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldi
Anahtar Kelimeler:
İstanbul İSKİ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Komisyon'da kabul edildi! En düşük emekli...

Komisyon'da kabul edildi! En düşük emekli...

TFF'den gece yarısı peş peşe flaş kararlar!

TFF'den gece yarısı peş peşe flaş kararlar!

Bir kadınla fotoğrafları sızmıştı! Belediye Başkanı istifa kararı aldı, bazı vatandaşlar engel olmaya çalıştı

Bir kadınla fotoğrafları sızmıştı! Belediye Başkanı istifa kararı aldı, bazı vatandaşlar engel olmaya çalıştı

İki buçuk yıl sonra ilk kez Türkiye'ye geldi...

İki buçuk yıl sonra ilk kez Türkiye'ye geldi...

İstanbul'da sır ölüm: Yatakta çıplak ve sarılmış halde bulundular!

İstanbul'da sır ölüm: Yatakta çıplak ve sarılmış halde bulundular!

NATO Zirvesi’nde kritik temas! Erdoğan-Biden görüşmesi sona erdi

NATO Zirvesi’nde kritik temas! Erdoğan-Biden görüşmesi sona erdi

İlginizi Çekebilir

Yetişkin film yıldızı şoke etti! ''Hiç erotik film izlemedim''

Yetişkin film yıldızı şoke etti! ''Hiç erotik film izlemedim''

Bunu hep yapıyor! Üstünü çıkarttı, dergiyle göğüslerini örttü

Bunu hep yapıyor! Üstünü çıkarttı, dergiyle göğüslerini örttü

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Kucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadı

Kucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadı

Devasa göğüsleri hayatını zindan etti! 850 gramdan kurtulunca...

Devasa göğüsleri hayatını zindan etti! 850 gramdan kurtulunca...

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.