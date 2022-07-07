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Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ su kesintisi listesi! 7 Temmuz 2022 Perşembe

07.07.2022 06:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da su kesintisi olan ilçelerin hangileri olduğu, arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle kesinti yaşanma ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İSKİ'den 7 Temmuz 2022 Perşembe günü konuya ilişkin açıklama yapıldı. Peki İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? Sular ne zaman gelecek? İşte 7 Temmuz 2022 Perşembe İSKİ arıza ve su kesintisi sorgulama ekranı...

Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ su kesintisi listesi! 7 Temmuz 2022 Perşembe

Sular ne zaman gelecek? 7 Temmuz 2022 Perşembe günü, yani haftanın üçüncü gününde çok sayıda vatandaş internette konuya ilişkin arama yapıyor. 7 Temmuz 2022 Perşembe günü için İSKİ'den 'su kesintisi' açıklamasında bulunuldu. Peki İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 7 Temmuz 2022 Perşembe İSKİ arıza sorgulama ekranı...

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

7 Temmuz Perşembe günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada 'kayıtlı arıza kesintisi bulunamamıştır' ifadesine yer verildi.

7 TEMMUZ 2022 İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada kayıtlı arıza kesinti bilgisi yoktur ifadesine yer verilirken zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşmasının gecikebileceği ve bu sebeple kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabileceği kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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