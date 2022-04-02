Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İSKİ su kesintisi listesi 2 Nisan 2022 Cumartesi

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileridir? 2 Nisan Cumartesi gününün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. İstanbul'un farklı ilçe ve semtlerinde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle kesinti yaşanma ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen İstanbullular tarafından merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İSKİ) konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileridir? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

2 NİSAN SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

2 Nisan 2022 Cumartesi günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde su kesintisi yaşanacak ilçe ve semtler açıklandı.

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 2 NİSAN 2022 CUMARTESİ

İlçe : Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Küçüksu Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 02.04.2022 08:28

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.4.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

