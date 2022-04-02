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Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İSKİ su kesintisi listesi 2 Nisan 2022 Cumartesi

02.04.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar 2 Nisan Cumartesi günü de önceden tedbir almak amaçlı konuya ilişkin araştırma yapıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Üsküdar'da 1 mahallede arıza sebebiyle kesinti olacağını duyurdu. Peki Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İşte 2 Nisan 2022 Cumartesi İSKİ su kesintisi listesi...

Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İSKİ su kesintisi listesi 2 Nisan 2022 Cumartesi

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileridir? 2 Nisan Cumartesi gününün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. İstanbul'un farklı ilçe ve semtlerinde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle kesinti yaşanma ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen İstanbullular tarafından merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İSKİ) konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileridir? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

2 NİSAN SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

2 Nisan 2022 Cumartesi günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde su kesintisi yaşanacak ilçe ve semtler açıklandı.

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 2 NİSAN 2022 CUMARTESİ

İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Küçüksu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.04.2022 08:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.4.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Üsküdar İSKİ
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