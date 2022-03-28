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Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İSKİ su kesintisi listesi 28 Mart 2022 Pazartesi

28.03.2022 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Mart su kesintisi olan ilçeler listesi haftanın ilk gününde de arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesinti yaşanma ihtimaline karşı önlem almak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileridir? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte 28 Mart 2022 Pazartesi İSKİ su kesintisi listesi ve detaylar...

Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İSKİ su kesintisi listesi 28 Mart 2022 Pazartesi

28 Mart su kesintisi olacak ilçeler listesi İstanbul'un farklı ilçe ve semtlerinde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanma ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İSKİ) web sitesinde konuya ilişkin açıklama yapıldı. Peki Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamanın ayrıntıları ahberimöizde.

28 MART SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

28 Mart 2022 Pazartesi günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada 'kayıtlı arıza kesintisi bulunamamıştır' ifadesine yer verildi.

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 28 MART 2022 PAZARTESİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada kayıtlı arıza kesinti bilgisi yoktur ifadesine yer verilirken zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşmasının gecikebileceği ve bu sebeple kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabileceği kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İSKİ
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