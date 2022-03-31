Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İSKİ su kesintisi listesi 31 Mart 2022 Perşembe

31 Mart 2022 Perşembe su kesintisi olacak ilçeler listesi İstanbul'un farklı ilçe ve semtlerinde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle kesinti yaşanma ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İSKİ) internet sitesinde konu ile ilgili açıklama yapıldı. Peki sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileridir? 31 Mart 2022 Perşembe günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamanın ayrıntıları haberimizde.

31 MART SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

31 Mart 2022 Perşembe günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde su kesintisi yaşanacak ilçe ve semtler açıklandı.

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 31 MART 2022 PERŞEMBE

lçe:Ataşehir

Etkilenen Mahalleler : Mustafa Kemal Mah

Arıza Sebebi: Ana İsale Hattı Branşman Bağlantısı

Açıklama: K.Çamlıca ?Yenışehır 1200Mm Çb Hattından Fınanskent Içın 500 Mm Branşman Bağlantısının Yapılmasına Aıt Çalışmalar Sebebıyle İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi:31.03.2022 09:53

Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Bayrampaşa

Etkilenen Mahalleler : Vatan Mah,Terazidere Mah,Yenidoğan Mah,İsmet Paşa Mah,Yıldırım Mah,Kartaltepe Mah,Altıntepsi Mah,Kocatepe Mah,Orta Mah,Muratpaşa Mah

Arıza Sebebi:Terfı Merkezı Perıyodık Bakımı

Açıklama:Münzevi Terfi Merkezinde Trafo Bakım Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi:31.03.2022 10:00

Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Beykoz

Etkilenen Mahalleler :Yeni Mahalle,Göksu Mah

Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi:31.03.2022 11:09

Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Esenler

Etkilenen Mahalleler :Mimar Sinan Mah,Nine Hatun Mah,Davutpaşa Mah,Menderes Mah

Arıza Sebebi:Terfı Merkezı Perıyodık Bakımı

Açıklama:Münzevi Terfi Merkezinde Trafo Bakım Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi:31.03.2022 10:00

Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler :Rami Cuma Mah,Rami Yeni Mah,Topçular Mah,Defterdar Mah,Düğmeciler Mah,Nişancı Mah

Arıza Sebebi:Terfı Merkezı Perıyodık Bakımı

Açıklama:Münzevi Terfi Merkezinde Trafo Bakım Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi:31.03.2022 10:00

Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Fatih

Etkilenen Mahalleler :Molla Fenari Mah,Molla Gürani Mah,Molla Hüsrev Mah,Karagümrük Mah,Kemalpaşa Mah,Mevlanakapı Mah,Zeyrek Mah,İskenderpaşa Mah,Şehremini Mah,Seyyid Ömer Mah,Topkapı Mah,Yavuz Sultan Selim Mah,Atikali Mah,Ayvansaray Mah,Balabanağa Mah,Akşemsettin Mah,Alemdar Mah,Ali Kuşçu Mah,Hacı Kadın Mah,Haseki Sultan Mah,Hırka-İ Şerif Mah,Balat Mah,Beyazıt Mah,Derviş Ali Mah

Arıza Sebebi:Terfı Merkezı Perıyodık Bakımı

Açıklama:Münzevi Terfi Merkezinde Trafo Bakım Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi:31.03.2022 10:00

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Güngören

Etkilenen Mahalleler :Sanayi Mah,Tozkoparan Mah,Mehmet Nesih Özmen Mah,Abdurrahman Nafiz Gürman Mah,Gençosman Mah

Arıza Sebebi:Terfı Merkezı Perıyodık Bakımı

Açıklama :Münzevi Terfi Merkezinde Trafo Bakım Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi: 31.03.2022 10:00

Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Kadıköy

Etkilenen Mahalleler :Fikirtepe Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 31.03.2022 10:09

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Maltepe

Etkilenen Mahalleler :Fındıklı Mah

Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi:31.03.2022 10:02

Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Zeytinburnu

Etkilenen Mahalleler : Maltepe Mah

Arıza Sebebi : Terfı Merkezı Perıyodık Bakımı

Açıklama : Münzevi Terfi Merkezinde Trafo Bakım Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi : 31.03.2022 10:00

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Ümraniye

Etkilenen Mahalleler: Yenişehir Mah,Site Mah,Atakent Mah

Arıza Sebebi: Ana İsale Hattı Branşman Bağlantısı

Açıklama: K.Çamlıca ?Yenışehır 1200Mm Çb Hattından Fınanskent için 500 Mm Branşman Bağlantısının Yapılmasına Aıt Çalışmalar Sebebıyle İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi : 31.03.2022 09:53

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

