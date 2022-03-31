Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İSKİ su kesintisi listesi 31 Mart 2022 Perşembe

31 Mart 2022 Perşembe su kesintisi olacak ilçeler listesi İstanbul'un farklı ilçe ve semtlerinde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle kesinti yaşanma ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İSKİ) internet sitesinde konu ile ilgili açıklama yapıldı. Peki sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileridir? 31 Mart 2022 Perşembe günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamanın ayrıntıları haberimizde.
31 Mart 2022 Perşembe günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde su kesintisi yaşanacak ilçe ve semtler açıklandı.
lçe:Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Mustafa Kemal Mah
Arıza Sebebi: Ana İsale Hattı Branşman Bağlantısı
Açıklama: K.Çamlıca ?Yenışehır 1200Mm Çb Hattından Fınanskent Içın 500 Mm Branşman Bağlantısının Yapılmasına Aıt Çalışmalar Sebebıyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi:31.03.2022 09:53
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe:Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler : Vatan Mah,Terazidere Mah,Yenidoğan Mah,İsmet Paşa Mah,Yıldırım Mah,Kartaltepe Mah,Altıntepsi Mah,Kocatepe Mah,Orta Mah,Muratpaşa Mah
Arıza Sebebi:Terfı Merkezı Perıyodık Bakımı
Açıklama:Münzevi Terfi Merkezinde Trafo Bakım Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi:31.03.2022 10:00
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler :Yeni Mahalle,Göksu Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:31.03.2022 11:09
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe:Esenler
Etkilenen Mahalleler :Mimar Sinan Mah,Nine Hatun Mah,Davutpaşa Mah,Menderes Mah
Arıza Sebebi:Terfı Merkezı Perıyodık Bakımı
Açıklama:Münzevi Terfi Merkezinde Trafo Bakım Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi:31.03.2022 10:00
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler :Rami Cuma Mah,Rami Yeni Mah,Topçular Mah,Defterdar Mah,Düğmeciler Mah,Nişancı Mah
Arıza Sebebi:Terfı Merkezı Perıyodık Bakımı
Açıklama:Münzevi Terfi Merkezinde Trafo Bakım Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi:31.03.2022 10:00
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Fatih
Etkilenen Mahalleler :Molla Fenari Mah,Molla Gürani Mah,Molla Hüsrev Mah,Karagümrük Mah,Kemalpaşa Mah,Mevlanakapı Mah,Zeyrek Mah,İskenderpaşa Mah,Şehremini Mah,Seyyid Ömer Mah,Topkapı Mah,Yavuz Sultan Selim Mah,Atikali Mah,Ayvansaray Mah,Balabanağa Mah,Akşemsettin Mah,Alemdar Mah,Ali Kuşçu Mah,Hacı Kadın Mah,Haseki Sultan Mah,Hırka-İ Şerif Mah,Balat Mah,Beyazıt Mah,Derviş Ali Mah
Arıza Sebebi:Terfı Merkezı Perıyodık Bakımı
Açıklama:Münzevi Terfi Merkezinde Trafo Bakım Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi:31.03.2022 10:00
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe:Güngören
Etkilenen Mahalleler :Sanayi Mah,Tozkoparan Mah,Mehmet Nesih Özmen Mah,Abdurrahman Nafiz Gürman Mah,Gençosman Mah
Arıza Sebebi:Terfı Merkezı Perıyodık Bakımı
Açıklama :Münzevi Terfi Merkezinde Trafo Bakım Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi: 31.03.2022 10:00
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe:Kadıköy
Etkilenen Mahalleler :Fikirtepe Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 31.03.2022 10:09
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe:Maltepe
Etkilenen Mahalleler :Fındıklı Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:31.03.2022 10:02
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler : Maltepe Mah
Arıza Sebebi : Terfı Merkezı Perıyodık Bakımı
Açıklama : Münzevi Terfi Merkezinde Trafo Bakım Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 31.03.2022 10:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler: Yenişehir Mah,Site Mah,Atakent Mah
Arıza Sebebi: Ana İsale Hattı Branşman Bağlantısı
Açıklama: K.Çamlıca ?Yenışehır 1200Mm Çb Hattından Fınanskent için 500 Mm Branşman Bağlantısının Yapılmasına Aıt Çalışmalar Sebebıyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 31.03.2022 09:53
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
Okuyucu Yorumları 0 yorum