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Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İSKİ su kesintisi listesi 4 Nisan 2022 Pazartesi

04.04.2022 06:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı 4 Nisan Pazartesi (bugün) arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesinti yaşanma ihtimaline karşı önlem almak isteyen kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileridir? sorusunun yanıtı merak konusu olurken İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (İSKİ) konuya ilişkin açıklama yapıldı. İşte 4 Nisan 2022 Pazartesi günü için İSKİ'den yapılan açıklama...

Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İSKİ su kesintisi listesi 4 Nisan 2022 Pazartesi

4 Nisan su kesintisi yapılacak ilçeler listesi İstanbul'un farklı ilçe ve semtlerinde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanma ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) her gün güncel listeyi paylaşmayı sürdürüyor. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 4 Nisan Pazartesi günü için yapılan açıklamanın ayrıntıları haberimizde.

4 SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

4 Nisan 2022 Pazartesi günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada 'kayıtlı arıza kesintisi bulunamamıştır' ifadesine yer verildi.

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 4 NİSAN 2022 PAZARTESİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada kayıtlı arıza kesinti bilgisi yoktur ifadesine yer verilirken zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşmasının gecikebileceği ve bu sebeple kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabileceği kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İSKİ
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