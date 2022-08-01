Su kesintisi konusunda yapılan son dakika açıklamalarının ayrıntıları merak konusu oldu. 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü de İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden 'arıza kesinti' açıklaması yapıldı. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? 1 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri ve detaylar haberimizde...

SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

"Sular ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

1 Ağustos 2022 Pazartesi günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada 'kayıtlı arıza kesintisi bulunamamıştır' ifadesine yer verildi.

1 AĞUSTOS 2022 İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada kayıtlı arıza kesinti bilgisi yoktur ifadesine yer verilirken zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşmasının gecikebileceği ve bu sebeple kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabileceği kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

