HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? 1 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? 1 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri

01.08.2022 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Su kesintisi ile ilgili yapılan son dakika açıklamaları ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından yayımlanan arıza ve bakım çalışmaları listesi İstanbullular tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul'da su kesintisi saatleri günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi saatleri...

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? 1 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri

Su kesintisi konusunda yapılan son dakika açıklamalarının ayrıntıları merak konusu oldu. 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü de İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden 'arıza kesinti' açıklaması yapıldı. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? 1 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri ve detaylar haberimizde...

su kesintisi

SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

"Sular ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

1 Ağustos 2022 Pazartesi günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada 'kayıtlı arıza kesintisi bulunamamıştır' ifadesine yer verildi.

su kesintisi

1 AĞUSTOS 2022 İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada kayıtlı arıza kesinti bilgisi yoktur ifadesine yer verilirken zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşmasının gecikebileceği ve bu sebeple kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabileceği kaydedildi.

su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mehmet - Bahar Karacan çiftinin yaşadıkları inanılmaz…Mehmet - Bahar Karacan çiftinin yaşadıkları inanılmaz…
Alevi dernekleri ve cemevine peş peşe saldırı! Ankara Emniyeti ve Bakan Soylu'dan kritik açıklamaAlevi dernekleri ve cemevine peş peşe saldırı! Ankara Emniyeti ve Bakan Soylu'dan kritik açıklama
Ankapark'ta son perde! Mansur Yavaş bakanlığa dava açıyor: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdim"Ankapark'ta son perde! Mansur Yavaş bakanlığa dava açıyor: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdim"
Anahtar Kelimeler:
İstanbul İSKİ su kesintisi istanbul su kesintisi iski
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Binlerce mağdur var! Paralarını kaptırdıklarını böyle öğrendiler: Artık işin sonuna gelmiş bulunmaktayız

Binlerce mağdur var! Paralarını kaptırdıklarını böyle öğrendiler: Artık işin sonuna gelmiş bulunmaktayız

Bakan Bilgin'den flaş asgari ücret açıklaması

Bakan Bilgin'den flaş asgari ücret açıklaması

Camide korkunç olay! Hoparlörü tamir etmek için gitmişti

Camide korkunç olay! Hoparlörü tamir etmek için gitmişti

Balkanlar'da gerilim! NATO'dan açıklama: Müdahaleye hazırız

Balkanlar'da gerilim! NATO'dan açıklama: Müdahaleye hazırız

Cennet Mahallesi’nin Şipşak Rıza’sı değişimiyle diziyi izleyenleri şoke etti!

Cennet Mahallesi’nin Şipşak Rıza’sı değişimiyle diziyi izleyenleri şoke etti!

Korkunç olay! Eşini uyuduğu sırada katletti

Korkunç olay! Eşini uyuduğu sırada katletti

İlginizi Çekebilir

Ölüm nedeni herkesi şaşırttı! Fazla sevinince bir anda...

Ölüm nedeni herkesi şaşırttı! Fazla sevinince bir anda...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.