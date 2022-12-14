Sulara kapılıp metrelerce sürüklendi! İzmir'deki selde acı haber: 95 yaşındaki Alzheimer hastası kadının cansız bedeni bulundu

Tire'de gün boyu dolu ve sağanak etkili oldu. Öyle ki, Armutlu Mahallesi sele teslim oldu, dereler taştı. Mahallede oturan Hamide Koca da sel sularına kapılarak sürüklendi.

Koca'nın sel sularına kapıldığı gören mahalle sakinleri bir yandan jandarma ve sağlık ekiplerine haber verirken, diğer yandan Koca'yı arama çalışmalarına başlandı.

Sel sularıyla metrelerce sürüklenen Koca, mahalle girişinde balçık içerisinde bulundu.

Bölgeye gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Koca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

