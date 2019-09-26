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Suları çekilen Limni Gölü, güzelliğini koruyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 09:17 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesinde Zigana Dağı eteklerinde yer alan, krater özelliğine sahip, özellikle son dönemde bölgenin alternatif turizm merkezlerinden biri olan Limni Gölü Tabiat Parkı'ndaki göl suları, mevsim şartları nedeniyle yaklaşık 6 metre çekildi.

Suları çekilen Limni Gölü, güzelliğini koruyor

Selçuk BAŞAR/TORUL (Gümüşhane), (DHA) - GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesinde Zigana Dağı eteklerinde yer alan, krater özelliğine sahip, özellikle son dönemde bölgenin alternatif turizm merkezlerinden biri olan Limni Gölü Tabiat Parkı'ndaki göl suları, mevsim şartları nedeniyle yaklaşık 6 metre çekildi. Sarıçam ve ladin ağaçları arasında yer alan göl, sularının çekilmesine rağmen güzelliini koruyor.
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde Zigana Dağı eteklerinde yer alan, krater özelliğine sahip, özellikle son dönemde bölgenin alternatif turizm merkezlerinden biri olan Limni Gölü Tabiat Parkı'ndaki göl suları, mevsim şartlarına bağlı yaklaşık 6 metre çekildi. 1700 rakımlı bölgede, sarıçam ve ladin ağaçları arasında yer alan göl, sularının çekilmesine rağmen sonbaharın gelişiyle yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra, tatilciler ve doğa tutkunlarının da ilgi odağı oluyor. Özellikle bölgede güneşli havayı fırsat bilen tatilciler, göl çevresindeki muhteşem manzarada sıkça fotoğraf çektirip, selfie yapmayı da ihmal etmiyor. Suların çekilmesine rağmen doğal güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen gölün, etkili yağmur ve kar yağışlarının ardından yeniden eski haline gelmesi bekleniyor.
'SULAR ÇEKİLSE DE İLGİ GÖRÜYOR'
Limni Gölü Tabiat Parkı'nda tesis işleten Abdullah Eroğlu, gölün suyundaki çekilmenin sonbahar aylarında sürekli yaşandığını, bu durumun ilerleyen günlerde düzeleceğini söyledi. Göl sularının çekilmesine karşın parkın ilgi gördüğünü kaydeden Eroğlu, "Gölde suların çekilmesi yeni gelenler için değişik bir görüntü oluşturuyor. Yaklaşık 10 yıldır burada işletmecilik yapıyorum. Her yıl bu aylarda 5-6 metre civarında bir çekilme oluyor. Yağmur ve kar yağışlarının başlamasıyla birlikte gölün suyu tekrar kendini tamamlıyor. Bu halde bile ziyaretçiler göle ilgi gösteriyor” dedi.
'MANZARAYA HAYRAN KALDIM'
Türkiye’de yaşayan Afganistan Uyruklu Seyit Hüsrev de, turla gelip ziyaret ettiği parka hayran kaldığını belirterek, "Normalde havanın soğuk olduğunu söylüyorlardı. Beklediğimden daha güzel bir yer. Burada betonlaşma yok. Yüksekte olduğu için havası da çok güzel. Manzaraya hayran kaldım" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Suları çekilen Limni Gölü, güzelliğini koruyorSuları çekilen Limni Gölü, güzelliğini koruyorSuları çekilen Limni Gölü, güzelliğini koruyorSuları çekilen Limni Gölü, güzelliğini koruyor

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