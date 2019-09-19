Suların ’altın’ kızı sınıf arkadaşlarına kavuştu

Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda kadınlar 50 metre sırt üstünde dünya ikincisi olan Sümeyye Boyacı, Eskişehir’deki Eti Sosyal Bilimler Lisesinde arkadaşları tarafından karşılanarak okula başladı. Tüm arkadaşlarının alkışlarla okul bahçesinde karşıladığı milli yüzücü duygularını, “Şimdi yukarı çıkıp ağlamak istiyorum” diye anlattı. İngiltere’nin Londra kentinde düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası 50 metre sırt üstünde 44,74’lük derecesiyle dünya ikincisi olan milli yüzücü Sümeyye Boyacı, Eskişehir’e geldi. Bir günlük dinlenmenin ardından okula başlayan Boyacı için arkadaşları karşılama töreni gerçekleştirdi. Eti Sosyal Bilimler Lisesinde, okul yönetimi ve arkadaşlarının katılımıyla milli yüzücü için pankartlar, Türk bayrakları ve balonlar hazırlandı. Saat 10.30 sıralarında babası İsmail Boyacı ile okul bahçesine giren Sümeyye, kendisini karşılayan onlarca arkadaşını karşısında görünce neye uğradığını şaşırdı. Okul arkadaşlarının alkış tufanı arasında oluşturulan koridordan geçen milli yüzücü, okulunun girişine geldi. Burada kendisi için tezahürat yapılan Sümeyye Boyacı, duygu dolu anlar yaşadı.

“Türk bayrağını bütün ülkelerin karşısında dalgalandırmak kadar güzel bir şey yok”

Yapılan törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, “Dünya şampiyonu Sümeyye. Özellikle arkadaşlarının seni bu şekilde karşılaması gerçekten çok gurur verici bir duygu. Ben duygularımı hiç anlatamıyorum şu an o kadar doldum ki. Çok duygusal anlar yaşıyoruz. Türk bayrağını göndere çektirmek, dünya çapında İstiklal Marşımızı okutmak ve Türk bayrağını bütün ülkelerin karşısında dalgalandırmak kadar güzel bir şey yok. Spikerin çok güzel bir özeti vardı; ’Balıkların da kolları yoktu ama onlar özgürce yüzebiliyorlar. Sana selam olsun balık kızımız Sümeyye’ diye başlayan bir sunum yapmıştı. Biz, o ekranlarda Sümeyye’yi izlerken gözyaşlarımızı tutamadık. Seninle gurur duyuyoruz, gurur duymaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Ben şimdi yukarı çıkıp ağlamak istiyorum”

Kesilen pasta sonrası duygularını belirten Milli Yüzücü Sümeyye Boyacı, “Benim için çok büyük bir sürpriz oldu. O kadar mutlu oldum ki arkadaşlarıma, okuluma, okul yönetimime, öğretmenlerime ve en çok da kendi sınıf arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ben şimdi yukarı çıkıp ağlamak istiyorum” şeklinde konuştu.

Daha sonra milli yüzücü, Eti Sosyal Bilimler Lisesinde öğrenim gördüğü 10-D sınıfına çıkarak arkadaşlarıyla bir araya gelip özlem giderdi.

