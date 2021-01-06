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Suların çekildiği barajdan çıkanlar şaşkına çevirdi

06.01.2021 16:21 | Son Güncelleme:
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Suların çekildiği barajdan çıkanlar şaşkına çevirdi

İstanbul’da beklenen yağmurların düşmemesi sonucu barajlardaki su seviyesi her geçen gün düşmeye devam ediyor. Suyu çekilen barajlardan çıkanlar ise görenleri hayrette düşürdü.

İstanbul’da beklenen yağmur yağmaması sonucu barajlar son 10 yılın en düşük seviyelerine kadar indi. Suların çekildiği alanlarda ise vatandaşlar tarafından doğaya atılan çöpler ortaya çıktı.

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Ömerli Barajı’nda suyun çekilen noktalarında çöpler, tel bahçe çitleri, hayvan kemikleri, çıkması dikkat çekti. Barajlardan çıkan çöpleri ekipler temizleme çalışması yaptı.

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Çöpler arasında hemen her türlü atığın olduğu görüldü. Öte yandan İBB, kuraklık yüzünden suları çekilen baraj göllerinin kıyılarındaki atıkları temizlemek için harekete geçti.

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İlk olarak Terkos, Sazlıdere ve Ömerli barajlarında başlatılan kapsamlı çalışma, 15 gün içinde diğer tüm barajları da kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacak.

İHA

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