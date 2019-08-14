Suların çekildiği Cihanbeyli Göleti'nde balık ölümleri

Mehmet YILMAZ/CİHANBEYLİ (Konya), (DHA) - KONYA'nın Cihanbeyli ilçesinde, tarımsal sulamaya katkı sağlayan Cihanbeyli Göleti'ndeki suların çekilmesiyle balıklar, telef olmaya başladı.

Cihanbeyli'de, 1987 yılında tarımsal sulamada kullanılmak üzere yaptırılan Cihanbeyli Göleti, aşırı sıcakların ardından sularının çekilmesiyle bataklığa döndü. Göletteki balıklar ise kıyıya vurmaya başladı. Çevre sakinleri, göletin kısa sürede suyunun çekildiğini, kıyıya vuran balıkların kokusunun da rahatsız olduklarını belirtti. Telef olan balıklar, bölgedeki kuşlara yem oldu.

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