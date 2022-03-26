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Şule Aydın Halk TV'ye geri mi döndü? Şule Aydın kimdir?

26.03.2022 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şule Aydın Halk TV'ye geri mi döndü? sorusunun yanıtı basında yer alan haberlerin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ünlü gazeteci sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu. Bu kapsamda Şule Aydın Halk TV'ye geri mi döndü? Şule Aydın kimdir? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

Şule Aydın Halk TV'ye geri mi döndü? Şule Aydın kimdir?

Şule Aydın Halk TV'ye geri mi döndü? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Ünlü gazeteci, Twitter hesabında konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Peki Şule Aydın Halk TV'ye geri mi döndü? Şule Aydın kimdir? Konuta ilişkin detayları sizler için derledik.

ŞULE AYDIN HALK TV'YE GERİ Mİ DÖNDÜ?

Şule Aydın, Halk TV'ye geri döndüğünü açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Aydın, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Memleketin yine onca derdi arasında küçük bir haberim var, yaklaşık 2 yıl önce ayrılan yollarımız yeniden kesişti ve artık Halk TV'deyim...
Dün olduğu gibi bugün de sesi kısılan herkese ses olmak için yeniden merhaba diyorum.

Halk TV dünden bugüne hem ekran hem kamera arkası emekçilerinin omzunda yükseldi; Semra Topçu, Lale Özan Arslan, Cüneyt Akman... bu listenin çok uzun olduğunu biliyorsunuz...

Kamera arkasında gece gündüz çalışan haber emekçileriyle büyük bir fedakarlıkla ilmek ilmek ördüler kanalı.
Bazı ekranlar belgesel izletirken Makbule Cengiz Gezi'nin soluğu oluyordu bu ekranda. Sözün özü bugüne kadar herkes bir tuğla koydu...

Emek verdiğim kanalıma döndüğüm için mutlu,o kadar da üzgünüm.Size başka bir kuşakta merhaba diyecektim ama son yaşananları biliyorsunuz.Yarın ana haberde birlikteyiz 'şimdilik'
Diliyorum çok şeyi birlikte omuzladığımız Özlem Gürses bir an önce ekranına döner ve sorun çözülür.

Ben, kendi ilkelerimle bir tuğla koymaya çalışacağım yeniden..."

ŞULE AYDIN KİMDİR?

Şule Aydın, gezi ve turizm ile gezi rehberi kategorilerinde kitaplar yazmıştır.

Şule Aydın'ın kitapları:

Kriz ve Stres Yönetimi,

Turizm İşletmelerinde Çalışan İlişkileri Yönetimi,

Turizmde Güncel konu ve Eğilimler.

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Anahtar Kelimeler:
Halk TV
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