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Şule Çet davası kararına tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 14:30 | Son Güncelleme

Avukat Umur Yıldırım: - "Buruk bir sevinç yaşıyoruz. Burada acılı bir baba var ve çıkan karar, her ne kadar babanın acısına bir nebze su serpse de takdir indiriminin uygulanacağını düşünmüyorduk ve bu kararı istinaf mahkemesine taşıyacağız" - Baba İsmail Çet: - "Böyle acı olaylarla hiçbir anne ve baba karşı karşıya gelmemeli"

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in ölümüne ilişkin davada, sanık Çağatay Aksu "kasten öldürme" suçundan müebbet, "nitelikli cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından da toplam 12 yıl 6 ay hapse çarptırıldı. Aksu'nun işlediği suçlara yardım ettiğine hükmedilen sanık Berk Akand ise 18 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Karar sonrası adliye önünde basın mensuplarına açıklama yapan Çet ailesinin avukatlarından Umur Yıldırım, sürecin nihayete ulaşması için bir yıldır adalet mücadelesi verdiklerini ve bu noktada baro başkanları, sivil toplum kuruluşları, çocuğu olan, olmayan yaşlı, genç herkesle birlikte davanın takipçisi olduklarını söyledi.

Kararda, Çağatay Aksu'nun kasten öldürmek ve bir suçu gizlemekten dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldığını vurgulayan Yıldırım, mahkemenin Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesinde yer alan takdir indirimini uygulaması sonucu Aksu'ya müebbet hapis cezası verildiğini söyledi. Yıldırım, "Buruk bir sevinç yaşıyoruz. Burada acılı bir baba var ve çıkan karar her ne kadar babanın acısına bir nebze su serpse de takdir indiriminin uygulanacağını düşünmüyorduk ve bu kararı istinaf mahkemesine taşıyacağız." dedi.

Karar sonrası konuşan acılı baba İsmail Çet ise "Şu anda suçu işleyenler cezasını aldı. İçimize biraz su serpildi ama bir baba olarak acım devam ediyor." diye konuştu.

Verilen hükmün yeterli olmadığını savunan baba Çet, kararın tekrar gözden geçirilmesi için avukatların süreci takip etmeyi sürdüreceğini belirtti. "Böyle acı olaylarla hiçbir anne ve baba karşı karşıya gelmemeli" diyen Çet, kadına karşı şiddetin bir an önce sona ermesi dileğinde bulundu.

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Şule Çet davasında karar açıklandı

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