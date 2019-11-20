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Şule Çet davasında 5'inci duruşma başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 12:35 | Son Güncelleme

Ankara'da, Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in (23), geçen 29 Mayıs'ta plazanın 20'nci katından şüpheli şekilde düşerek ölmesiyle ilgili, tutuklu sanıklar Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand'ın (33) yargılanmasına devam edildi.

Ankara'da, Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in (23), geçen 29 Mayıs'ta plazanın 20'nci katından şüpheli şekilde düşerek ölmesiyle ilgili, tutuklu sanıklar Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand'ın (33) yargılanmasına devam edildi.
Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'cinayet', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'hürriyeti tehdit' suçlarından tutuklu yargılanan Çağatay Aksu ve Berk Akand, 5'inci duruşmada hakim karşısına çıktı. Duruşma öncesi adliye önünde toplanan Ankara Kadın Platformu, Kadın Meclisleri ile çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve üyeleri 'Erkek adalet değil gerçek adalet', 'Şule Çet için adalet' yazılı pankart açarak, Boyun eğme, katillerden hesap sor sloganları attı. Kadın dernekleri adına konuşan Deniz Akıl, Şule Çet başta olmak üzere, işlenen tüm kadın cinayetlerinin üzerinin örtülmemesi için buradayız. Burada olmaya devam edeceğiz. Ta ki adalet yerini buluna kadar. Kadın cinayetleri durana kadar dedi.
CEREN'İN BABASINDAN DESTEK
Ankara'da Çankaya Üniversitesi'nde, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından geçen 2 Ocak'ta öldürülen Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Damar da kadınlara destek verdi. Mustafa Damar, Öldürülen kadınlarımızın sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Gün geçtikçe toplum duyarsız, sessiz kalamaz. Kadın cinayetleri davaları başka noktalara evrilmiştir. Akıl dışı, mantık dışı, ahlak dışı, hukuk dışı yöntemlerle öldürülen Şule Çet?lere, Ceren Damar?lara iftiralar atılmaya ölülerin hatıralarına saldırılmaya ve öldürülen kadınlarımızın, kızlarımızın naaşları üzerinde tepinmeye başlamışlardır. Ceren Damar?ların, Şule Çet?lerin ruhları sizin yakanızı bırakmayacak. Biz de bırakmayacağız. Adaletin tecelli etmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız diye konuştu.
Konuşmaların ardından kalabalık, duruşmayı takip etmek üzere adliyeye girdi.

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