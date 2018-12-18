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Şule Çet davasında iddianame kabul edildi (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.12.2018 17:38 | Son Güncelleme

Şule Çet'in ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Şule Çet'in ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. Sanıklar, 6 Şubat 2019'da Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

Haber: Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)

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