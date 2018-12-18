Şule Çet davasında iddianame kabul edildi (1)

\u015eule \u00c7et'in \u00f6l\u00fcm\u00fcyle ilgili haz\u0131rlanan iddianame mahkemece kabul edildi. San\u0131klar, 6 \u015eubat 2019'da Ankara 31. A\u011f\u0131r Ceza Mahkemesinde hakim kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kacak.\nHaber: \u00d6zkan ARSLAN\/ANKARA,(DHA)PARTNERKainat\u0131n en g\u00fczel k\u0131z\u0131 se\u00e7ildi! Bir de annesini g\u00f6r\u00fcn...\u00d6\u011frenci servisinde mide buland\u0131ran olaySulama kanal\u0131na u\u00e7an otomobilin s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc \u00f6ld\u00fc, dalg\u0131\u00e7lar suda bebek arad\u0131
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