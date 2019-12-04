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Şule Çet davasında karar belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 11:05 | Son Güncelleme

Şule Çet’in davasında kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Çağatay Aksu’nun müebbet ve 12 yıl 6 ay hapsine, sanık Berk Akand’ın ise 18 yıl 9 ay hapsine hükmetti.

Üniversite öğrencisi Şule Çet'in(23), bir plazanın 20'nci katından düşerek ölmesiyle ilgili davada karar çıktı. Mahkeme, sanıklardan Çağatay Aksu'ya 'kasten öldürmek', 'cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından müebbet ve 12 yıl 6 ay, sanık Berk Akand’ın ise 18 yıl 9 ay hapsine hükmetti.

"ŞULE ÇET İÇİN ADALET" YAZILI PANKART AÇTILAR

Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand, hakim karşısına çıktı. Duruşma öncesi adliye önünde toplanan Ankara Kadın Platformu, Kadın Meclisleri ile çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve üyeleri 'Erkek adalet değil gerçek adalet', 'Şule Çet için adalet' yazılı pankart açtı. Çankaya Üniversitesi'nde, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından geçen 2 Ocak'ta öldürülen Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Damar ile erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür T.'nin (46) evinde 29 Temmuz sabahı ölü bulunan anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın (25) annesi Feride Karaman da gruba destek verdi.

"BU DURUŞMADAN ÇIKACAK OLAN KARARIN TAKİPÇİSİYİZ"

Grup adına basın açıklamasını okuyan Aysun Gençtanır, "Bugün bu duruşmadan çıkacak olan kararın takipçisiyiz. Bundan sonra bu salonlarda katledilen kadınların yaşam tarzı değil, katillerin kendisi yargılanıncaya kadar adliye salonlarını da sokakları da, 'erkek adalet değil gerçek adalet' diyerek doldurmaya devam edeceğiz. Mustafa Damar ve Feride Karaman da yaptıkları konuşmada, adalet istediklerini belirtti.

SAVCI MÜTAALASINI AÇIKLAMIŞTI

Önceki duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanıklardan Çağatay Aksu için müebbet ve 39 yıla kadar hapis, Berk Akand için ise 31 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.

Kaynak: DHA-İHA


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şule çet çağatay aksu berk akand

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
medyada bu kadar tepki almasaydı kızın orda ne işi varmış diyerek beraat edilirdi. keşke her kadına şiddet bu şekilde ciddiye alınarak yargılansa.
yargıtay bozar salıverir merak etmeyin..
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