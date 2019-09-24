HABER

Şule Çet davasında olay yeri keşif raporuna itiraz

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2019 11:37 | Son Güncelleme

ANKARA'da, üniversite öğrencisi Şule Çet'in '23) şüpheli ölümüyle ilgili, ceset, çorap ve ayakkabıların, Çet'in, plazanın 20'nci katının penceresinden atlaması veya atılması durumunda da olay yerinde tespit edilen pozisyonu alabileceği yönündeki keşif raporuna itiraz etti. Mahkemeye sunulan itiraz dilekçesinde, "Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı ile Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nden birer akademisyenin de dahil olacağı bir kuruldan yeniden rapor alınmasını talep ediyoruz" denildi.

Şule Çet davasında olay yeri keşif raporuna itiraz

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, üniversite öğrencisi Şule Çet'in '23) şüpheli ölümüyle ilgili, ceset, çorap ve ayakkabıların, Çet'in, plazanın 20'nci katının penceresinden atlaması veya atılması durumunda da olay yerinde tespit edilen pozisyonu alabileceği yönündeki keşif raporuna itiraz etti. Mahkemeye sunulan itiraz dilekçesinde, "Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı ile Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nden birer akademisyenin de dahil olacağı bir kuruldan yeniden rapor alınmasını talep ediyoruz" denildi.
Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in, geçen yıl 28 Mayıs'ta saat 03.50'de plazanın önünde ölü bulunmasıyla ilgili Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand'ın (33) 'cinayet', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'hürriyeti tehdit' suçlarından tutuklu yargılandıkları Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi, Mayıs ayında olay yerinde keşif yaptı. Mahkeme heyeti ile taraf avukatlarının yanı sıra keşifte, Adli Tıp Kurumu'ndan bir uzman, bir inşaat mühendisi ve o gece olay yerine gelen polis ekibinden bir polis memuru da yer aldı.
KEŞİF RAPORU
Keşfin ardında bilirkişi tarafından hazırlanan olay yeri keşif raporunun sonuç kısmında şöyle denildi:
"Yukarıda analiz edilen mevcut veriler ışığında olayın iddia edildiği gibi Çet’in pencereden atılması halinde ceset, çorap ve ayakkabılarının olay yerinde tespit edilen pozisyonu alabileceği gibi olayın sanıkların savunmasında belirttiği şekilde meydana gelmesi halinde de ceset, çorap ve ayakkabılarının olay yerinde tespit edilen pozisyonu alabileceği; mevcut verilerle aralarında kesin bir ayrım yapılamadığı kanaatini bildirir bilirkişi raporudur."
RAPORA İTİRAZ
Çet'in ailesinin avukatları, bilimsel yöntemlerle hazırlanmadığını savundukları rapora itiraz etti. Mahkemeye sunulan itiraz dilekçesinde; raporun her türlü şüpheden uzak, somut, inandırıcı ve tüm delilleri irdeleyen denetime elverişli bir rapor olmadığı savunularak, şöyle denildi:
"Söz konusu rapor ile hakikatin gün yüzüne çıkması için yapılan mahal keşfinden beklenen fayda elde edilememiştir. Raporda mevcut deliller bütün halinde değerlendirilmek yerine iki ihtimalli saptamalar yapılarak sonuç çıkarmamız beklenmektedir. Bütün delillerin incelenmediğine yönelik örnek vermemiz gerekirse; sanıkların maktulün atladığını iddia ettikleri pencerede neden hiçbir parmak izinin bulunmadığı yönünde bir değerlendirmede bulunulmamıştır. Bu nedenle Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı ile Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nden birer akademisyenin de dahil olacağı bir kuruldan yeninden rapor alınmasını talep ediyoruz."

FOTOĞRAFLI

Şule Çet davasında olay yeri keşif raporuna itirazŞule Çet davasında olay yeri keşif raporuna itiraz

PARTNER'Doğurduğumu zannedip mesaj atanlar oldu''Doğurduğumu zannedip mesaj atanlar oldu'
İntihar girişiminde bulunan eşini kurtardıİntihar girişiminde bulunan eşini kurtardı
3 gece üst üste girdiği manavda muz çalarken görüntülendi3 gece üst üste girdiği manavda muz çalarken görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Korkunç kazada 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

Korkunç kazada 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

'Dün gece şeytanlık yapıldı! Eşek dahi olsanız...'

'Dün gece şeytanlık yapıldı! Eşek dahi olsanız...'

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı ve konsolos aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Alkollü sürücü D-100 karayolunu savaş alanına çevirdi

İstanbul'da korku dolu anlar: Makas ata ata geldi

Yaşlı adam, lise öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.