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Şule Çet davasında olay yerinden alınan örneklerin incelenmesi tamamlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2019 12:21 | Son Güncelleme

Ankara’da bir plazanın 20’nci katından düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule Çet’in ölmesiyle ilgili bilirkişi eşliğinde tükürük, sperm ve kan gibi biyolojik lekelerin tespiti için olay yerinden alınan örneklerin incelenmesi tamamlandı.Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet’in şüpheli ölümüne ilişkin sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand hakkında "kasten öldürme", "cinsel saldırı" ve "hürriyeti yoksun bırakma" suçlarından açılan dava, Ankara 31.

Ankara’da bir plazanın 20’nci katından düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule Çet’in ölmesiyle ilgili bilirkişi eşliğinde tükürük, sperm ve kan gibi biyolojik lekelerin tespiti için olay yerinden alınan örneklerin incelenmesi tamamlandı.
Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet’in şüpheli ölümüne ilişkin sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand hakkında "kasten öldürme", "cinsel saldırı" ve "hürriyeti yoksun bırakma" suçlarından açılan dava, Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor. Davanın son celsesinde Çet ailesinin avukatı Umur Yıldırım, savcı ve polisin olay sonrası plazada yeterince inceleme yapmadığını ve delillerin tam olarak toplanmadığını öne sürmüştü. Avukat Yıldırım, Erciyes Üniversitesi Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Özdemir tarafından yapılan inceleme sonrası hazırlanan raporu mahkemeye sunmuş, raporda yapılan incelemelerde halıfleks üzerinde kan, tükürük ya da sperm gibi bir takım biyolojik izlerin bulunduğu ileri sürülmüştü. Rapordaki iddialar üzerine ara karar alan mahkeme, plaza katında inceleme yapılması kararını aldı ve 17 Temmuz’da naip hakim gözetiminde incelemeler yapıldı. Bu kapsamda halıfleks üzerindeki lekeler dahil olmak üzere 25 ayrı yerde tespit edilen leke örnekleri alındı. Örnekler, Emniyet Genel Müdürlüğü Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Biyolojik İnceleme Şube Müdürlüğüne gönderildi. Örnekler üzerindeki incelemelerini tamamlayan müdürlük, sonuç raporunu Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. Raporda, koltuk üzerindeki yastık kılıfı üzerinde kan ve meni örneğinin bulunmadığı belirtildi. Olay yerinde bulunan bazı eşyalardan alınan örneklerle alakalı ise, "kontrol amaçlı alınan örnekler genetik analizlere cevap vermemiştir" tespitinde bulunuldu. Halıfleks üzerinden alınan örneklerde kan, tükürük, sperm gibi biyolojik izlere rastlanmadığı kaydedildi.

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