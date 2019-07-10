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'Şule Çet' davasında, sanıklar hakim karşısında (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 11:17 | Son Güncelleme

ANKARA'da, plazanın 20'nci katından atıldığı öne sürülen üniversite öğrencisi Şule Çet'in (23) ölümüyle ilgili, sanıklar Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand'ın (33) tutuklu yargılanmasına devam edildi.

'Şule Çet' davasında, sanıklar hakim karşısında (1)

Özkan ARSLAN- Muhammet BAYRAM- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, plazanın 20'nci katından atıldığı öne sürülen üniversite öğrencisi Şule Çet'in (23) ölümüyle ilgili, sanıklar Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand'ın (33) tutuklu yargılanmasına devam edildi.
Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in, geçen yıl 29 Mayıs günü saat 03.50'de plazanın 20'nci katından atıldığı iddiasıyla görülen davanın 3'üncü duruşmasında, 'cinayet', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'hürriyeti tehdit' suçlarından tutuklu yargılanan Çağatay Aksu ve Berk Akand, hakim karşısına çıktı. Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Şule Çet’in babası İsmail Çet, taraf avukatları, aralarında milletvekillerinin de bulunduğu çeşitli sivil toplum ve kadın örgütü temsilcileri de katıldı. Duruşmayı izlemek için gelenlerden bazıları, salonunun yetersiz kalması nedeniyle dışarıda kaldı.
​ADLİYE ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI
Duruşma nedeniyle, Ankara Kadın Platformu, Kadın Meclisleri ile çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve üyeleri, Ankara Adliyesi önünde toplandı. Kalabalık, 'erkek adalet değil, gerçek adalet' yazılı pankart açıp, ellerinde taşıdıkları Şule Çet'in fotoğrafı bulunan dövizlerle tepkilerini dile getirdi. Duruşma öncesi grup adına yapılan açıklamada, "Erkek şiddetiyle aramızdan koparılan Şule Çet için buradayız. Adalet bugün buraya taşmış durumda. Adalet biziz. Şule Çet davası, tüm Türkiye'deki kadınların davasıdır. 3 duruşmadır gerçek adalet peşindeyiz. Milyonlarca kadınla, Türkiye’nin dört bir tarafında sokaklara çıktık. Şimdi de Şule için tüm kadınlar için gerçek adalet arayışımız devam ediyor" denildi.

FOTOĞRAFLI

'Şule Çet' davasında, sanıklar hakim karşısında (1)'Şule Çet' davasında, sanıklar hakim karşısında (1)'Şule Çet' davasında, sanıklar hakim karşısında (1)'Şule Çet' davasında, sanıklar hakim karşısında (1)

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