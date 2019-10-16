'Şule Çet' davasında, sanıklar hâkim karşısında (1)

İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, üniversite öğrencisi Şule Çet'in (23) plazanın 20'inci katından şüpheli bir şekilde düşerek ölmesiyle ilgili, sanıklar Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand (33) tutuklu yargılandıkları davada 4'üncü kez hâkim karşısına çıktı. Duruşma öncesi sivil toplum kuruluşları ve kadın örgütü temsilcileri adliye önünde açıklama yaptı.

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in, geçen yıl 29 Mayıs'ta saat 03.50'de plazanın 20'nci katından düşerek ölmesiyle ilgili sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın yargılanmalarına devam edildi. Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 4'üncü duruşma öncesi adliye önünde toplanan Ankara Kadın Platformu, Kadın Meclisleri ile çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve üyeleri, açıklama yaptı. Kadınlar, 'Erkek adalet değil gerçek adalet', 'Şule Çet için adalet' yazılı pankart açarak, 'Boyun eğme, katillerden hesap sor' sloganları attı. Grup adına yapılan açıklamada, "'Bu dava Türk kadınlarının davası' diyerek mücadeleyi ve dayanışmayı büyüttük. 'Şule Çet için adalet' diyenler bir kez daha adliye koridorlarına sığmıyor, Şule Çet için söz veriyoruz ki, bizler kadınlar olarak gerçek adaleti kazanacağız" denildi.