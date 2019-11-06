HABER

Şule Çet davasında yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 15:25 | Son Güncelleme

Ankara'da, plazanın 20'nci katından şüpheli şekilde düşerek ölen üniversite öğrencisi Şule Çet'in (23) tırnaklarında bulunan, sanık Berk Akand'a ait DNA profilinin nasıl transfer olduğu Adli Tıp Kurumu raporunda belirlenemedi. Raporda, transferin basit bir el sıkışma veya boğuşma sırasında da gerçekleşmiş olabileceği ancak dosyadaki bulgulara göre bunun ayrımının yapılamadığı belirtildi.

Şule Çet davasında yeni gelişme

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in, geçen yıl 28 Mayıs'ta plazanın 20'nci katından şüpheli şekilde düşerek yaşamını yitirmesiyle ilgili davada, ikinci Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı. Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'cinayet', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'hürriyeti tehdit' suçlarından tutuklu yargılanan sanıklar Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand'ın (33) avukatlarının talebini kabul eden mahkemenin kararı üzerine Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan rapor, dava dosyasına girdi.

BULGULARA GÖRE AYRIM YAPILAMADI

Raporda, Şule Çet'in sağ el 3 ve 4'üncü parmak tırnaklarındaki DNA örneklerinin, sanıklardan Berk Akand'ın DNA profili ile aynı olduğu ancak sanığa ait DNA miktarının çok düşük olduğunun belirlendiği belirtildi. Raporda, "DNA'nın bulunduğu yer ve miktarı dikkate alındığında sanık Berk Akand'ın maktulle selamlaşma şeklinde basit bir el sıkışması, ayrıca sanığın savunmasında belirttiği gibi maktulün daha önce telefon, bilgisayar tuşlarına dokunması, ya da müzik eşliğinde maktulün elinde tutarak, halay çekmesi ve Şule'nin sanığın elindeki jelibon paketini alması şeklindeki aktivitelerin bir veya bir kaçının gerçekleşmesi halinde Berk Akand'a ait DNA, Şule Çet'e transfer olabilir. Ayrıca herhangi bir şekilde karşılıklı boğuşma ya da bir mücadelenin meydana gelmiş olması halinde de transfer olabilir. Ancak dosyadaki mevcut bulgulara göre bu ayrımın yapılamadığı mütalaa olunur" denildi.

PSA SIVISI POZİTİF

Raporda ayrıca Şule Çet'in anal bölgesinden alınan PSA sıvısının (spermin sıvılaşmasını sağlayan enzim) da pozitif çıktığı belirtilerek, "Anal bölgeden elde edilen maserasyon sıvısı eğer bir cinsel birliktelik olmuş ise 48 saate kadar tespit edilebilir. Ancak PSA'nın sadece seminal sıvıda bulunmadığı, kan, idrar gibi diğer vücut sıvılarında da bulunabildiği, sadece PSA pozitifliğinden hareketle cinsel birlikteliğin gerçekleşip, gerçekleşmediğinin söylenemeyeceği mütalaa olunur" ifadeleri kullanıldı.

(DHA)

Camide büyük ahlaksızlık! İmam fark etti hemen polisi aradı Camide büyük ahlaksızlık! İmam fark etti hemen polisi aradı
Dündar’dan BTÜ Rektörü Karademir’e ziyaretDündar’dan BTÜ Rektörü Karademir’e ziyaret
Pancar üreticileri, günlük alımın artırılmasını istediPancar üreticileri, günlük alımın artırılmasını istedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şule çet şule çet davası

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu yarınki töreni 'şaka değil' diyerek duyurdu

İmamoğlu yarınki töreni 'şaka değil' diyerek duyurdu

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

Evi olan herkesi ilgilendiriyor! O parayı ödemeyebilirisiniz

Evi olan herkesi ilgilendiriyor! O parayı ödemeyebilirisiniz

Büyük aşk bitti! 'Ayrılık nedeni...'

Büyük aşk bitti! 'Ayrılık nedeni...'

ABD'nin özel seçimlerinde Trump'a soğuk duş

ABD'nin özel seçimlerinde Trump'a soğuk duş

Emniyet'te yeni dönem! Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Emniyet'te yeni dönem! Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuşadası'ndaki saldırıya ilişkin yeni gelişme! AYM'den baba ve oğlu için hak ihlali kararı

Kuşadası'ndaki saldırıya ilişkin yeni karar!

RTÜK Başkanı Şahin, TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldı

Çok tartışılmıştı! Görevden ayrıldığı duyuruldu

Alperen'in ölümüne ilişkin yeni gelişme! Acılı baba konuştu

Alperen'in ölümüne ilişkin yeni gelişme!

Son dakika: MSB açıkladı: 24 saatte 11 taciz/saldırı gerçekleşti

MSB'den flaş mutabakat açıklaması!

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki hain planı deşifre oldu

Terör örgütünün hain planı deşifre oldu

Tunç Soyer'den İzmir'de gıda hamlesi: Kontrol Laboratuvarı kuracağız

Tunç Soyer'den İzmir'de gıda hamlesi: Kontrol Laboratuvarı kuracağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.