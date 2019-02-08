Şule Çet davasında yeni görüntüler ortaya çıktı

Şarkıcı Atilla Taş'a tahliye kararı!
Sedat Peker savcılığa ifade verdi: Konuşmamın arkasındayım!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin
Ünlü futbol takımının antrenman tesisinde facia!
Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!
Antalya'da korkunç olay! Vücudunun üst tarafı yok...
Terör örgütünde büyük panik: Türkler gelmeden önlem alın!
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?
Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!
Okuyucu Yorumları 0 yorum