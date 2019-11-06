HABER

Şule Çet davasında yeni rapor: "Cinsel birlikteliğin gerçekleşip gerçekleşmediği söylenemez"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 16:31 | Son Güncelleme

Ankara’da bir plazanın 20.

Ankara’da bir plazanın 20. katından düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule Çet’le ilgili davada mahkemeye yeni bir rapor ulaştı. Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda, elde edilen numunelerden hareketle cinsel birlikteliğin gerçekleşip gerçekleşmediğinin söylenemeyeceği belirtildi.
Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet’in şüpheli ölümüne ilişkin sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand hakkında "kasten öldürme", "cinsel saldırı" ve "hürriyeti yoksun bırakma" suçlarından açılan dava, Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülüyor. Davada savunma yapan sanık Akand, Çet’in sağ el parmak tırnaklarında kendi DNA’sının bulunmasına ilişkin "Basit bir el sıkışmasıyla DNA örnekleri bulaşabilir" savunması yapmıştı. Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumuna yazı yazılarak basit bir el sıkışmasıyla DNA örneklerinin bulaşıp bulaşmayacağı, cinsel ilişki veya saldırının yaşanıp yaşanmadığı gibi bazı soruların sorulmasına karar vermişti. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi, hazırladığı raporu mahkemeye gönderdi. Raporda, "Sorulduğu üzere anal bölgeden elde edilen maserasyon sıvısında, eğer bir cinsel birliktelik olmuş ise 48 saate kadar tespit edilebileceği, ancak PSA’nın sadece seminal sıvıda bulunmadığı, kan, idrar gibi diğer vücut sıvılarında da bulunabileceği cihetle sadece PSA pozitifliğinden hareketle cinsel birlikteliğin gerçekleşip gerçekleşmediğinin söylenemeyeceği mütalaa olunur" denildi.
Raporda, Çet’in sağ el parmak tırnaklarından elde edilen DNA örneklerinin sanık Akand’ın DNA örneğiyle uyuştuğu belirtildi. Raporda, düşük miktarda olan bu bulguların bir mücadele sırasında olabileceği gibi basit bir el sıkışma, bilgisayar veya telefon tuşlarına dokunarak da bulaşabileceği kaydedildi.

Camide büyük ahlaksızlık! İmam fark etti hemen polisi aradı Camide büyük ahlaksızlık! İmam fark etti hemen polisi aradı
Erdoğan: Biz de hanımını yakaladıkErdoğan: Biz de hanımını yakaladık
Kamerayı yanlışlıkla kaçacağı yöne çevirince yakalandıKamerayı yanlışlıkla kaçacağı yöne çevirince yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

Evi olan herkesi ilgilendiriyor! O parayı ödemeyebilirisiniz

Evi olan herkesi ilgilendiriyor! O parayı ödemeyebilirisiniz

Eşini aşığı olan kuzenine öldürtmüştü! Yeni gelişme

Eşini aşığı olan kuzenine öldürtmüştü! Yeni gelişme

ABD'nin özel seçimlerinde Trump'a soğuk duş

ABD'nin özel seçimlerinde Trump'a soğuk duş

Büyük aşk bitti! 'Ayrılık nedeni...'

Büyük aşk bitti! 'Ayrılık nedeni...'

İmamoğlu yarınki töreni 'şaka değil' diyerek duyurdu

İmamoğlu yarınki töreni 'şaka değil' diyerek duyurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan 'Halk otobüsleri kaldırılacak' iddialarına yanıt!

'Halk otobüsleri kaldırılacak' iddialarına yanıt!

Şule Çet davasında yeni gelişme: Belirlenemedi

Şule Çet davasında yeni gelişme

Kuşadası'ndaki saldırıya ilişkin yeni gelişme! AYM'den baba ve oğlu için hak ihlali kararı

Kuşadası'ndaki saldırıya ilişkin yeni karar!

RTÜK Başkanı Şahin, TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldı

Çok tartışılmıştı! Görevden ayrıldığı duyuruldu

Alperen'in ölümüne ilişkin yeni gelişme! Acılı baba konuştu

Alperen'in ölümüne ilişkin yeni gelişme!

Son dakika: MSB açıkladı: 24 saatte 11 taciz/saldırı gerçekleşti

MSB'den flaş mutabakat açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.