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Şule Çet davasının 4’üncü celsesi başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 10:54 | Son Güncelleme

Ankara’da bir plazanın 20’nci katından düşerek yaşamını yitiren genç kızın şüpheli ölümü ile ilgili davanın 4’üncü celsesi başladı.Ankara’da üniversite öğrencisi Şule Çet’in (23) bir plazanın 20’nci katından düşerek şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmesi ile ilgili katil zanlıları Çağatay A.

Şule Çet davasının 4’üncü celsesi başladı

Ankara’da bir plazanın 20’nci katından düşerek yaşamını yitiren genç kızın şüpheli ölümü ile ilgili davanın 4’üncü celsesi başladı.
Ankara’da üniversite öğrencisi Şule Çet’in (23) bir plazanın 20’nci katından düşerek şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmesi ile ilgili katil zanlıları Çağatay A. ile Berk A.’nın yargılandığı davanın dördüncü celsesi bugün saat 10.00’da başladı. Sanıklar, Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde "cinayet, nitelikli cinsel saldırı ve hürriyeti tehdit" suçlarından tekrar hakim karşısına çıktı. Duruşma öncesi adliye önünde toplanan kadın sivil toplum kuruluşları, "Erkek adalet değil gerçek adalet" yazılı pankart açtı. Kadın örgütleri adına yapılan açıklamada, "Mahkeme salonlarında failleri değil, kadınların yaşamlarını yargılamaya çalışanların karşısında biz varız" ifadelerine yer verildi.

Şule Çet davasının 4’üncü celsesi başladı

Şule Çet davasının 4’üncü celsesi başladı

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