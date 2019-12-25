HABER
  4. Şule Çet davasının gerekçeli kararı: Cinsel saldırıda bulunup, pencereden attı (2) Yeniden

Şule Çet davasının gerekçeli kararı: Cinsel saldırıda bulunup, pencereden attı (2) Yeniden

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 19:20 | Son Güncelleme

ÜNİVERSİTE öğrencisi Şule Çet'in (23), plazanın 20'nci katından düşerek, ölmesiyle ilgili sanık Çağatay Aksu'ya (34) verilen müebbet ve 12 yıl 6 ay, sanık Berk Akand'a (33) verilen 18 yıl 9 ay hapis cezasının gerekçesi açıklandı.

Şule Çet davasının gerekçeli kararı: Cinsel saldırıda bulunup, pencereden attı (2) Yeniden

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ÜNİVERSİTE öğrencisi Şule Çet'in (23), plazanın 20'nci katından düşerek, ölmesiyle ilgili sanık Çağatay Aksu'ya (34) verilen müebbet ve 12 yıl 6 ay, sanık Berk Akand'a (33) verilen 18 yıl 9 ay hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Kararda sanık Aksu'nun Şule Çet'e cinsel saldırıda bulunduğu, ardından şikayet edileceğini düşünerek darbedip, boğazını sıktığı ve intihar görünü vermek için de pencereden attığı belirtildi.
Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in, 29 Mayıs 2018 tarihinde lüks plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirmesiyle ilgili 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava geçen 4 Aralık'ta sonuçlandı. Mahkeme, sanık Aksu'ya 'bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla cinayet' suçundan müebbet, 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanık Berk Akand'a, cinayete yardımdan 12 yıl 6 ay, tecavüze yardımdan 5 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 18 yıl 9 ay hapis cezası verdi.
GEREKÇELİ KARAR
Mahkemenin gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, sanık Çağatay Aksu'nun Şule Çet'e yönelik zorla nitelikli cinsel saldırı eylemini gerçekleştirdiği, Çet'in bu durumu kabullenmeyerek, kendisine tepki gösterdiğine dikkat çekildi. Sanık Aksu'nun, Çet'in plazadan ayrılmasına izin vermediği bunun sonucunda tartışma çıktığı belirtilerek, "Sanık Aksu, yüksek düzeyde alkollü olmasının verdiği etki ile de şikayet edileceğini ve zor durumda kalacağını düşünerek, maktuleyi darp ettiği ve boğazını sıkması nedeniyle bu aşamada ölen veya darbın etkisi ile şuurunu kaybedip, bayılmış olan maktuleyi öldüğünü düşünerek, intihar görüntüsü vermek için binanın 20'nci katında bulunan ofisin açık penceresinden aşağıya atmak suretiyle, işlediği cinsel saldırı suçunu gizleme ve bu suçun delillerini ortadan kaldırmak amacıyla 'nitelikli kasten öldürme', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarını işlemiştir" şeklinde kararın gerekçesi açıklandı.
BERK, ÇAĞATAY'A YARDIM ETTİ
Gerekçede, sanık Berk Akand'ın da tüm eylemler sırasında Aksu’nun yanında bulunduğu anlatılarak, Aksu'yu cesaretlendirerek, eylemini kolaylaştırdığı ve Çet’in direncini kırdığı belirtildi. Kararda, sanıklara verilen cezanın oy çokluğu ile alındığı, kıdemli üyenin karara muhalefet şerhi koyduğu da yer aldı. Kıdemli üye, görüşünü ise şöyle açıkladı:
"Çağatay Aksu'nun üzerine atılı nitelikli cinsel saldırı suçunu işlemiş olduğuna ilişkin çoğunluk görüşüne katılmakla birlikte kasten nitelikli öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarını işlediğine ilişkin her türlü şüpheden uzak mahkumiyete yeterli kesin ve inandırıcı delilin bulunmadığı, yine diğer sanık Berk Akand'ın; sanık Çağatay tarafından işlenen cinsel saldırı suçuna aslen iştirak ettiği ya da yardımda bulunarak icrasını kolaylaştırdığına dair ve yine üzerine atılı diğer suçlar olan nitelikli kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarını doğrudan doğruya ya da asli faile yardımda bulunarak işlediğine ilişkin her türlü şüpheden uzak mahkumiyete yeterli kesin ve inandırıcı delilin bulunmadığı görüşünde olduğumdan çoğunluk görüşüne katılmıyorum."
'AÇIKLIĞA KAVUŞMAMIŞTIR'
Muhalefet şerhinde Adli Tıp Kurumu raporları dayanak gösterip, Çet’in cinsel saldırıya maruz kaldığının şüphesiz olduğunu belirten üye, "Çet, sanık veya sanıklarca öldürülmüş müdür yoksa maruz kaldığı cinsel saldırının da etkisinde kalıp yaşamına kendisi mi son vermiştir? Maddi gerçek, yapılan yargılama sonunda her türlü şüpheden arınmış şekilde açıklığa kavuşmamıştır" dedi.

FOTOĞRAFLI

Şule Çet davasının gerekçeli kararı: Cinsel saldırıda bulunup, pencereden attı (2) Yeniden

İstanbul'un göbeğinde isyan ettiren görüntü İstanbul'un göbeğinde isyan ettiren görüntü
Batman Valiliği, Ahmet için yardım komisyonu kurduBatman Valiliği, Ahmet için yardım komisyonu kurdu
Karadeniz'de 3 ilde 15 noktada yangınlar sürüyor (8)Karadeniz'de 3 ilde 15 noktada yangınlar sürüyor (8)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Erdoğan'dan Tunus'ta önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Tunus'ta önemli açıklamalar

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Basın toplantısına damga vuran anlar! 'Burnuma sigara kokuları geliyor'

Basın toplantısına damga vuran anlar! 'Burnuma sigara kokuları geliyor'

TFF resmen açıkladı! Cüneyt Çakır...

TFF resmen açıkladı! Cüneyt Çakır...

CHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç

CHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İETT otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İETT otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne kar ve sağanak uyarısı!

Meteoroloji'den o bölgeye kar uyarısı!

Maltepe’de sokağa terk edilmiş bebek bulundu

Sokağa terk edilmiş bebek bulundu!

Son dakika! Şule Çet cinayeti davasında mahkeme gerekçeli kararını açıkladı

Şule Çet cinayeti davasında mahkeme gerekçeli kararını açıkladı

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den Karadeniz'deki orman yangınlarına ilişkin açıklama

İşte Karadeniz'deki yangınların bilançosu!

Zonguldak'ta iki işçinin hayatını kaybettiği maden ocağı bir ay önce kapatılmış

Madenden acı haber! Kahreden detay ortaya çıktı

Ahmet Davutoğlu'nun A takımı belli oldu

Davutoğlu'nun A takımı belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.