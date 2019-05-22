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'Şule Çet' eyleminde taciz iddiasına soruşturma

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 12:42 | Son Güncelleme

ANKARA'da, plazanın 20'nci katından atıldığı iddia edilen üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili davanın duruşması sırasında, adliye önünde basın açıklaması yapan gruptaki kadına tacizde bulunduğu iddia edilen B.K., gözaltına alındı.

'Şule Çet' eyleminde taciz iddiasına soruşturma

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, plazanın 20'nci katından atıldığı iddia edilen üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili davanın duruşması sırasında, adliye önünde basın açıklaması yapan gruptaki kadına tacizde bulunduğu iddia edilen B.K., gözaltına alındı. Suçlamayı kabul etmeyen B.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, soruşturma sürdürülüyor.
Başkent'te cinsel saldırıya uğradıktan sonra plazanın 20'nci katından atıldığı iddia edilen üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand'ın (33) tutuklu yargılandıkları davanın geçen hafta yapılan duruşması sırasında, adliye önünde basın açıklaması yapıldı. Bu sırada grupta bulunan üniversite öğrencileri E.Ç., L.M., M.K. ile kimliği açıklanmayan 3 kadın, B.K. adlı kişinin kendilerine sözle ve fiziki olarak tacizde bulunduğunu iddia ederek şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan B.K. sorgusunda suçlamaları kabul etmedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
'BİR GRUP KADIN, SÖZLÜ VE FİZİKİ TACİZE UĞRUYOR'
Şule Çeti'in avukatı Umut Yıldırım, davanın ikinci duruşmasına katılımın çok yüksek olduğunu belirterek, insanların adalet duygusunun bu tür duruşmalarda ortaya çıktığını söyledi. Yıldırım, duruşma sırasında basın açıklaması yapılırken taciz olayının yaşandığını ifade ederek, "İnsanlar ayrılırken bir erkek tarafından bir grup kadın sözlü ve fiziki tacize uğruyor. Kadınların hepsi karakolda ifade veriyor. Kişi gözaltına alınıyor. Adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderiliyor ve bırakılıyor. Soruşturma yürütülüyor" dedi.
'KIZINA SAHİP ÇIKSAYDIN SÖZÜNÜN BİR ÜRÜNÜ'
İnsanların sınırı olmadığını söyleyen Yıldırım, "Bunlar o kadar pervasız ki; bir kadın tecavüzü dosyasında dahi yapabiliyorlar böyle bir şeyi. Bu davanın en başından beri söylediğimiz şu; bu davada çıkacak karar ya insanları teşvik edecek böyle olaylara, ya da önüne geçecek, 'dur' diyecek, ya emsal olacak; 'yaparsam cezasını çekerim' düşüncesi olacak, ya da 'evet yapıyorum yanıma kar kalıyor' düşüncesi yerleşecek. O gün duruşmadaki taciz olayı da şu an için 'yapıyorum, yanıma kar kalıyor' düşüncesinin bir ürünü. Bu aslında sanık Çağatay Aksu'nun 'kızına sahip çıksaydın' sözünün bir ürünü. Bu zihniyet maalesef değişmedikçe, buna yargı 'dur' demedikçe devam edecek böyle olaylar. Biz bu taciz dosyasının da takipçisiyiz. Umarım bu kişi de hak ettiği cezayı alır" diye konuştu.

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