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Şule Çet iddianamesi kabul edildi, 2 sanık 6 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak

YAŞAM HABERLERİ  | 18.12.2018 18:16 | Son Güncelleme

ANKARA'da, bir plazanın 20'nci katından düşen Şule Çet'in (23) ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.

Şule Çet iddianamesi kabul edildi, 2 sanık 6 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, bir plazanın 20'nci katından düşen Şule Çet'in (23) ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi. Haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen şüpheliler Çağatay A. ve Berk A. tutuklu yargılanacak.
Ankara'da Gazi Üniversitesi Tekstil Tasarımı öğrencisi Şule Çet, 29 Mayıs’ta saat 04.00 sıralarında lüks bir plazanın 20’nci katından düşerek öldü. Olayın ardından şüpheliler Çağatay A. ve Berk A., gözaltına alındı. Çağatay A. ifadesinde, "Kendini sarkıtmış, 'atlayacağım' diyordu. Tutup çekmeye çalıştım; ancak engelleyemedim" dedi. Çağatay A. ve Berk A., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ancak soruşturma derinleştikçe savcılık, olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerinde yoğunlaştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın da talimatıyla soruşturma cinayet soruşturmasına dönüştürülerek, şüpheliler tutuklandı.
Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede Şule Çet'in cinsel saldırıya maruz kaldığı ve plazanın 20'inci katından atılarak öldürüldüğü belirtildi. Çağatay A. ve Berk A.'nın 'kasten öldürme' 'cinsel saldırı' ve 'hürriyetten yoksun bırakma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. İddianame, Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Tutuklu sanıklar, 6 Şubat 2019'da hakim karşısına çıkacak.

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Şule Çet iddianamesi kabul edildi, 2 sanık 6 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak

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