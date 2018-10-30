Şule Çet'in ölümünde yeni gelişme! Tırnaklarındaki doku örneği onun çıktı

Ankara’da lüks bir plazanın 20. katından şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybeden Şule Çet’in (23) ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi’nin hazırladığı raporda, Çet’in el tırnaklarından alınan iki doku örneğinin olay sırasında Çet’in yanında olan patronu Çağatay Aksu’nun arkadaşı, şüpheli Berk Akand’a ait olduğu tespit edildi. Diğer tırnaklarda bulunan erkek dokusunun ise kime ait olduğu bulunamadı. Rapor Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet’in ölümünde iki kişinin rolü olduğu iddiasını güçlendirdi.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre Çağatay Aksu’nun kolundaki tırnak izlerinin ilk muayenede rapora yazılmadığı ve şüpheliler tarafından odadaki içki şişelerinin de ortadan kaldırıldığı daha önce açığa çıkmıştı. Şüpheli Berk Akand olay sırasında odada bulunmadığını ileri sürmüştü.

BİRDEN FAZLA DOKU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebiyle Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi’nin hazırladığı raporda yeni bilgilere ulaşıldı. Raporda Çet’in Y-STR DNA (cinsel saldırı olaylarında eser miktardaki erkek-dişi hücre karışımı örneklerinde erkek bileşene ait DNA tiplemesi) sonuçlarının mukayese edilemez nitelikte olduğu kaydedildi. Çet’in iki tırnağında yapılan incelemede ise tespit edilen majör allellerinin (belirli bir özelliği belirleyen bir genin değişik hallerinden her biri) ise şüpheli Berk Akand’a ait olduğu ortaya çıktı.