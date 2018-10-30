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Şule Çet'in ölümünde yeni gelişme! Tırnaklarındaki doku örneği onun çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 09:37 | Son Güncelleme

Ankara’da lüks bir plazanın 20. katından düşerek hayatını kaybeden Şule Çet’in ölümüne ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor. Çet’in el tırnaklarından alınan doku örneğinin patronu Çağatay Aksu’nun arkadaşı, şüpheli Berk Akand’a ait olduğu tespit edildi.

Şule Çet'in ölümünde yeni gelişme! Tırnaklarındaki doku örneği onun çıktı

Ankara’da lüks bir plazanın 20. katından şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybeden Şule Çet’in (23) ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi’nin hazırladığı raporda, Çet’in el tırnaklarından alınan iki doku örneğinin olay sırasında Çet’in yanında olan patronu Çağatay Aksu’nun arkadaşı, şüpheli Berk Akand’a ait olduğu tespit edildi. Diğer tırnaklarda bulunan erkek dokusunun ise kime ait olduğu bulunamadı. Rapor Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet’in ölümünde iki kişinin rolü olduğu iddiasını güçlendirdi.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre Çağatay Aksu’nun kolundaki tırnak izlerinin ilk muayenede rapora yazılmadığı ve şüpheliler tarafından odadaki içki şişelerinin de ortadan kaldırıldığı daha önce açığa çıkmıştı. Şüpheli Berk Akand olay sırasında odada bulunmadığını ileri sürmüştü.

BİRDEN FAZLA DOKU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebiyle Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi’nin hazırladığı raporda yeni bilgilere ulaşıldı. Raporda Çet’in Y-STR DNA (cinsel saldırı olaylarında eser miktardaki erkek-dişi hücre karışımı örneklerinde erkek bileşene ait DNA tiplemesi) sonuçlarının mukayese edilemez nitelikte olduğu kaydedildi. Çet’in iki tırnağında yapılan incelemede ise tespit edilen majör allellerinin (belirli bir özelliği belirleyen bir genin değişik hallerinden her biri) ise şüpheli Berk Akand’a ait olduğu ortaya çıktı.

Raporda, Çet’in diğer diğer tırnaklarda bulunan erkek dokusunun kime ait olduğu tespit edilemediği kaydedildi. İncelenen örneklerde şüpheli Aksu’ya ait DNA profilinin tespit edilemediği belirtildi. Ancak raporda yer alan “mukayese edilemeyecek nitelikte tükürük ve dokularda birden fazla erkeğe ait Y-STR DNA’sının olması” ibaresi dikkat çekti.

CİNSEL SALDIRIDAN TUTUKLANMIŞTI

Şule Çet, 29 Mayıs 2018 tarihinde saat 05.00 sıralarında Çankaya’da bulunan Yelken Plaza adlı rezidansın 20. katından şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybetti. Aynı dairede bulunan Çet’in patronu Çağatay Aksu ve arkadaşı Berk Akand, gözaltına alındı. İki kez nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheliler, her ikisinde de hâkim tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı. Ancak bu süreçte Ankara Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı otopsi raporunda Şule Çet’in saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Haklarında tekrar gözaltı kararı çıkarılan Çağatay Aksu ve Berk Akand Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliği tarafında cinayet şüphesiyle değil, “Cinsel amaçlı cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli cinsel saldırı” suçlarından tutuklandılar.

İNTİHAR DEĞİL

Şule Çet’in telefonunundan ve bilgisayarından alınan imaj örneğinde yapılan incelemede şüpheli Çağatay Aksu’yu telefonuna “Çağatay bey” olarak kaydettiği tespit edildi. Raporda, ‘Çağatay bey’ tarafından toplam 7 adet gelen giden ve cevapsız çağrının olduğu belirtilirken Çet’in şüpheliler ile arasında herhangi bir SMS yazışmasının olmadığı kaydedildi. Çet’in telefonunda ve bilgisayarında intihar ve intiharı özendirici herhangi bir bilgiye ise rastlanmadığı kaydedildi.

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